Phantasialand: Kunden sind enttäuscht – dabei wollen sie einfach nur ihre Tickets benutzen

Brühl. Seit einigen Wochen hat das Phantasialand nach dem langen Corona-Lockdown wieder geöffnet. Darüber freuen vor allem die Besucher, die regelmäßig in den Freizeitpark in Brühl fahren. Doch einige können ihre Tickets nicht so nutzen, wie sie es normalerweise tun.

Auf der Facebookseite vom Phantasialand berichtet ein Clubmitglied des Parks, dass sie mit ihrer Mitgliedskarte nie am Wochenende Tickets buchen kann. „Ist das richtig und so gewollt, dass man als Clubmitglied nur für 'unter der Woche' Tickets buchen kann und nie für ein Wochenende?“, will sie wissen.

Phantasialand-Kunden sind enttäuscht

Das Problem: Sie müsste sich dann extra Urlaub dafür nehmen. Und davon hat sie in diesem Jahr nichts mehr übrig. „Dann hat man doch gar nichts vom Clubticket“, schreibt sie enttäuscht.

Im Phantasialand mit der Wasserbahn fahren wollen viele, deswegen sind Wochenend-Termine schnell weg. Foto: IMAGO / Ralph Peters

Das Phantasialand reagiert auf die Beschwerde: „Es gibt die Club-Termine immer für einen ganzen Monat, demnach natürlich auch für die vollständigen Wochen, von Montag bis Sonntag. Bedauerlicherweise sind die Wochenend-Termine immer sehr schnell vergriffen. Da muss man einfach schnell sein. Aber generell stehen auch die Wochenenden zur Verfügung.“

Das ist das Phantasialand:

Freizeitpark in Brühl bei Köln mit einer Gesamtfläche (mit Parkplätze und Hotels) von etwa 60 Hektar

wurde am 30. April 1967 eröffnet, ist damit eines der ältesten Freizeitparks in Europa

begann als „Märchenpark“ mit Puppenspielen, einem Abenteuerspielplatz und einem Restaurant

drittgrößte Besucherzahlen in Deutschland, gehört mit zwei Millionen Besuchern (2018) zu den Top 20 in Europa

sechs Themenbereiche von Ende März bis Anfang November, im Winter nochmal spezielles Winterprogramm

Weiter: „Wir verstehen, dass es für dich jetzt blöd ist, keinen Wochenend-Termin mehr bekommen zu haben und bedauern dies.“ Andere Clubkarten-Inhaber kennen das Problem. Ein anderer schreibt: „Die waren ja auch nach gefühlt zehn Minuten wieder alle weg.“ Der Blick auf den Clubkarten-Kalender zeigt tatsächlich: Jeder Wochentag ist verfügbar, nur die Wochenenden sind komplett ausgebucht.

Foto: IMAGO / imagebroker

Das Phantasialand weist auch vor der Buchung hin: „Unangemeldete Spontanbesuche sind leider weiterhin nicht möglich“

Es schreibt aber auch, dass die Möglichkeit bestehe, einen Termin eines anderen Clubkarten-Inhabers zu übernehmen, wenn der verhindert. Infos dazu soll es in einer gesonderten Facebook-Gruppe geben.

„Vielleicht hast du ja so die Chance noch einen Termin für ein Wochenende zu ergattern. Wir drücken dir die Daumen“, so das Phantasialand. Für diesen Tipp hinterlassen die Kunden ein Like. (ldi)

Spielt denn auch das Wetter für ein Besuch beim Phantasialand diese Woche mit? Hier findest du die Aussichten für die kommenden Tage <<<