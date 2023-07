Das Phantasialand in Brühl bei Köln begeistert unter anderem mit spannenden Achterbahnen, lustigen Karussellfahrten und aufregenden Themenwelten.

Doch jetzt gibt es in dem beliebten Freizeitpark eine größere Veränderung, die den Besuchern sofort auffallen wird. Bei uns erfährst du alles rund um diese Neuerung.

Im Phantasialand hat sich einiges verändert

Das Phantasialand lockt jedes Jahr Unmengen an Besucher in das kleine Städtchen Brühl bei Köln. Auf der Suche nach Abenteuer und Spaß sind sie hier eigentlich genau richtig. Aber jetzt hat sich einiges verändert im Freizeitpark, denn der Themenbereich „Deep in Africa“ wurde in den vergangenen Monaten aufwendig umgestaltet. Bisher war hier mehr oder weniger nur der Standort der Achterbahn Black Mamba. Dann kam bereits der Adventure Trail dazu.

Rundherum sind nun auch neue Wege, Gebäude und Szenarien passend zum Oberthema Afrika entstanden, wie der „General-Anzeiger“ berichtet. Es gibt eine Botschaft, eine Touristen-Information, einen Textilladen, einen Barber-Shop, einen Supermarkt und vieles mehr. Natürlich alles nur Kulissen. So können die Gäste diesen besonderen Kontinent noch besser kennenlernen.

Neugestaltung begeistert Besucher

Die Neugestaltung soll sowohl bei den Besuchern des Phantasialands als auch auf den Social-Media-Kanälen des Freizeitparks super ankommen, wie eine Sprecherin mitteilt. Auch die Idee, die Mauern entlang der Wege aufzubrechen, um einen besseren Blick auf die Black Mamba und den Adventure Trail zu bekommen, ist gut gelungen.

Eine weitere Neuerung ist der ausschließliche Verkauf von Online-Tickets. Somit sei der Besucherandrang besser zu regeln und man kann größere Warteschlangen vermeiden.