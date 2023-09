Phantasialand-Besucher macht spektakuläre Entdeckung – Insider haben plötzlich große Befürchtungen

Neue Attraktion im Phantasialand lösen bei Fans des Brühler Freizeitparks immer großen Jubel aus. Auf der Suche nach dem nächsten Adrenalin-Kick sehnen sich die Phantasialand-Besucher nach Neuigkeiten rund um die Planungen der Freizeitpark-Gestalter.

Jetzt hat eine Besucherin eine Entdeckung im Phantasialand gemacht, die sofort für reichlich Spekulationen gesorgt hat – allerdings nicht nur für positive.

Phantasialand: Foto heizt Spekulationen an

Was passiert da gerade in „Wuzetown“? Mit dieser Frage beschäftigen sich Besucher des Freizeitparks, seit zwei Fotos in einer Facebook-Gruppe für Phantasialand-Fans geteilt wurden. Sie zeigen einen Baukran und Absperrungen in der beliebten Themenwelt des Parks. Sofort ranken sich nicht nur Spekulationen darum, was wohl an der Stelle entstehen wird.

Mancher fürchtet auch, dass die Baustelle zu Einschränkungen an beliebten Attraktionen führen könnte. Doch die Entdeckerin kann sofort beruhigen. So fahre der Taubenturm noch und auch an anderen Stellen sei mit keinerlei Beeinträchtigungen zu rechnen.

Phantasialand-Mitarbeiter geben Hinweise

Nun bleibt die Frage: Welche Attraktion wartet nun auf die Freunde des Adrenalin-Rauschs? Das Phantasialand gibt sich auf Nachfrage von DER WESTEN geheimnisvoll: „Laufende Projekte kommentiert das Phantasialand grundsätzlich nicht“, antwortete eine Sprecherin knapp. Man werde sich zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich äußern. Deutlich mitteilungsfreudiger sollen Mitarbeiter im Freizeitpark gewesen sein.

Demnach solle dort eine Kinder-Attraktion gebaut werden, kommentiert eine Besucherin unter Berufung auf einen Mitarbeiter. „Da kommt die höchste, schnellste, schönste, immersivste Kinderattraktion von Deutschland hin“, bestätigt ein anderer. Die Baumaßnahmen sorgen jedoch nicht nur für Begeisterung: „Die bauen wieder neu? Dann kostet es nächstes Jahr 70 Euro Eintritt“, fürchtet einer. Aktuell liegt der reguläre Preis für Tagestickets in der Woche bei 54 Euro und am Wochenende bei 61 Euro. Ob das Phantasialand seine Preise zur nächsten Saison anheben wird, ist noch unklar.