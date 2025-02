Phantasialand: Gerücht im Umlauf – war es das endgültig?

Für die einen ist es Kult, für die anderen ein in die Jahre gekommenes und damit überholtes Relikt der Vergangenheit. Seit Jahren spekulieren Phantasialand-Fans über das Ende einer Attraktion.

Nach dem Ende des „Wintertraums“ brodelt die Gerüchteküche nun gewaltig. Denn Phantasialand-Besucher wollen eindeutige Indizien erkannt haben.

Phantasialand: War es das mit beliebter Attraktion?

Schon seit 1999 begeistert der US-amerikanische 4D-Kurzfilm „Pirates“ die Besucher im Schauspielhaus des Phantasialands. „Im repräsentativen Glanz des Jugendstils tauchen Sie und bis zu 465 Gäste in phantastische Welten ein“, preist das der größte Freizeitpark in NRW die Attraktion an und verspricht weiter: „Und werden unter einem funkelnden Sternenhimmel von zahlreichen Spezialeffekten vom Winde verweht oder verschwinden im Nebel.“

Doch verschwindet der Film jetzt selbst im Nebel? Darüber spekulieren zumindest Phantasialand-Fans in Online-Foren. Grund dafür sind Beobachtungen am letzten „Wintertraum“-Tag.

Lebewohl der Phantasialand-Bosse?

So wollen Besucher zum einen die Chefetage bei der letzten Aufführung des Films vor der Saisonpause im Schauspielhaus gesehen haben. Andere berichten davon, dass die Zuschauer ihre 3D-Brillen am Ende des Films als Andenken mit nach Hause nehmen durften. Das bestätigt auch ein Mitglied des Forums, der sich als Mitarbeiter des Phantasialands ausgibt.

Weil die Phantasialand-Crew sonst penibel darauf achtet, dass die Brillen abgegeben werden, werten die Fans dies als Zeichen dafür, dass womöglich nicht nur Schluss mit dem Film ist. Manch einer läutete auch schon das Ende des Schauspielhauses ein. Angeblich habe es bereits Vorbereitungen für einen Neubau gegeben.

Ob das wirklich stimmt? Auf Nachfrage von DER WESTEN lässt sich das Phantasialand nicht in die Karten schauen – wie immer, wenn es um Änderungen im Freizeitpark geht. Es bleibt also nichts anderes übrig, als sich überraschen zu lassen und auf den Beginn der neuen Saison zu warten.