Phantasialand macht ernst! Besucher-Highlight einfach abgeschafft

Hiobsbotschaft für Phantasialand-Besucher! Der Freizeitpark hat ein absolutes Besucher-Highlight aus dem Programm gestrichen. Gleichzeitig gibt es aber auch eine gute Nachricht für alle Fans von Achterbahn und Co.

Für viele war es DAS Highlight am Geburtstag: der Besuch im Phantasialand. Den gab es nämlich für Geburtstagkinder bislang immer umsonst. Doch damit ist jetzt Schluss. Zumindest, wenn du älter als elf Jahre bist.

Phantasialand: Gute und schlechte Nachrichten für Fans

Wenn du deinen Geburtstag immer im Phantasialand verbracht hast, dann musst du jetzt ganz stark sein: Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, hat sich das Verfahren für Besuche am Geburtstag geändert! Hattest du bislang unabhängig deines Alters an deinem Ehrentag freien Eintritt, gilt dies nun nur noch für Kinder bis einschließlich elf Jahren.

Doch es gibt auch gute Nachrichten für alle die, die sparen möchten: Am 2. Februar beginnt das Phantasialand mit dem Vorverkauf für den Sommer 2023 – und das mit vergünstigten Aktion-Tickets, wie der Freizeitpark in einer Pressemitteilung bekannt gab. Die Aktionstickets ab 26 Euro für den Sommer 2023 (Öffnung am 1. April) werden ab 2. Februar im Online-Shop des Phantasialands erhältlich sein.

Phantasialand: Aktiontickets begrenzt

Je nach Besuchstag kannst du mit einem Aktionsticket mehr als 50 Prozent des regulären Ticketpreises (54 bis 61 Euro) einsparen. Die vergünstigten „Vorfreude-Tickets“ gibt es auch in Ferienzeiten, an Feiertagen und Wochenenden. Die Ticketaktion endet am 6. März 2023.

Wichtig: Für alle Tage ist die Anzahl an Aktionstickets begrenzt. Wenn du bei deinem Phantasialand-Besuch im Sommer 2023 von den Vorteilspreisen profitieren möchtest, solltest du dir die Aktionstickets frühzeitig sichern.

Weitere Nachrichten:

Phantasialand verkauft Tickets nur noch online

Grundsätzlich hat das Phantasialand die Ticketanzahl für alle Öffnungstage begrenzt. „Um allen Gästen einen erlebnisreichen und angenehmen Phantasialand-Besuch zu ermöglichen“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Deswegen sind alle Tickets für das Phantasialand ausschließlich online erhältlich. Es gibt keine Ticket-Kassen vor Ort.