Phantasialand: Freizeitpark öffnet wieder – alles, was du jetzt wissen musst

Nach mehr als einem halben Jahr ist es endlich wieder so weit: Die Corona-Lockerungen berücksichtigen auch die Freizeitparks. Das Phantasialand startet am Donnerstag also verspätet in die Saison.

Die Besucher rasten bei der Ankündigung bei Facebook förmlich aus. Doch was musst du jetzt beim Besuch im Phantasialand beachten? Wir haben mal die wichtigsten Corona-Regeln für dich zusammengefasst.

Das Phantasialand öffnet wieder seine Pforten. Foto: Phantasialand

Phantasialand öffnet wieder: Besucher rasten aus

Zunächst einmal scheint die Freude bei den Besuchern groß zu sein. Mit Herzchen und Smileys posten viele, dass sie schon an diesem Wochenende dem Park einen Besuch abstatten werden. Sie schreiben unter anderem „Ich freue mich so unfassbar“ oder „Endlich wieder“. Manche posten schon Fotos aus dem Park am ersten Eröffnungstag. Doch es gibt auch Fragen. Brauchst du einen Corona-Test, wie sieht es mit der Maskenpflicht aus und und und?

Hier ein Überblick:

Ticket vorab buchen

Solltest du vorhaben, dein Ticket an der Tageskasse zu buchen, müssen wir dich enttäuschen. Zur Kontaktnachverfolgung musst du vorab ein online ein festes Datum angeben.

Corona-Test

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das gilt für alle Gäste ab sechs Jahren. Geimpfte und Genesene müssen ihren Nachweis dabei haben.

Weiche Dokumente musst du dabei haben?

Vergiss bloß deinen Personalausweis nicht. Für Kinder unter 16 Jahren gilt auch der Schülerausweis oder die Gesundheitskarte.

Maskenpflicht

Das Phantasialand erklärt: „Auf allen Freiflächen des Phantasialand muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. In allen Innenräumen, in den Attraktionen sowie im Anstehbereich, an den Eingängen und überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer medizinischen Maske verpflichtend. Diese Maskenpflicht gilt ausnahmslos für alle Gäste ab 6 Jahren“!

Ich habe schon ein Ticket in der Vergangenheit gekauft. Kann ich es umbuchen?

Auch das soll laut Homepage des Phantasialandes möglich sein. Einziger Haken: Du hast ein Ticket im Lockdown gekauft? Dann kannst du es nur für einen Besuch im Juni oder September umtauschen. Hoffentlich findest du da ein passendes Datum.

Noch einfacher soll der Besuch für Geimpfte werden, wenn sie bald den digitalen Impfpass haben. Alles Wichtige zu dem neuen Dokument findest du hier >>> (js)