Phantasialand trifft große Entscheidung – für Besucher hat sie weitreichende Folgen

Corona brachte viele Regeln mit sich. Auch im Phantasialand stand die Sicherheit der Besucher an erster Stelle, doch die Maßnahmen waren oft ein absoluter Spaß-Killer. Inzwischen sind die Regeln aufgehoben worden – bis auf eine.

Denn offenbar halten die Betreiber des Phantasialands an einer Neuerung auch weiterhin fest. Doch für Besucher ist das sogar ein Grund zur Freude.

Phantasialand hält an Neuerung fest

Eine Maske tragen und in der Warteschlange mit mindestens 1,5 Metern Abstand stehen – das ist längst Vergangenheit in dem Freizeitpark in Köln-Brühl. Doch während der Corona-Zeit gab es noch eine Änderung: der nahtlose Übergang von Sommersaison zu Wintertraum. Vor der Pandemie waren die Tore im November für Umbauarbeiten geschlossen – damit soll nun dauerhaft Schluss sein.

Denn gegenüber „Express“ gab der Betreiber des Phantasialands nun bekannt, dass der Freizeitpark auch in Zukunft im November nicht mehr für Umbauarbeiten schließen soll. Die Entscheidung könnte eine richtige Win-Win-Situation sein. Denn somit bleibt für die Gäste mehr Freizeitspaß und der Park freut sich über zusätzliche Einnahmen. Zehn Monate am Stück ist das Phantasialand somit geöffnet.

Seit dem 1. April hat die Saison wieder begonnen und die Fahrgeschäfte laufen wieder auf Hochtouren. Zum Start gab es für die Besucher einige Änderungen, wie teilweise erhöhte Ticket-Preise. Der Verkauf von Tickets erfolgt nur noch online und es gibt keinen freien Geburtstags-Eintritt mehr ab zwölf Jahren. Diese neuen Vorgaben sorgten nicht unbedingt für Jubelstürme. Dass das Phantasialand nun dauerhaft auch im November geöffnet hat, sollte Besucher dagegen freuen.