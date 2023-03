Phantasialand mit neuer Attraktion – DAS erwartet Besucher

Der Countdown, bis das Phantasialand in Köln/ Brühl seine Toren öffnet, läuft. Am 1. April ist wieder Actionspaß und Unterhaltung pur für groß und klein angesagt.

Besucher können sich jedoch auch auf eine große Neuheit freuen. Das Phantasialand hat eine neue Show angekündigt.

Phantasialand: Neue Show feiert Premiere

Mehrere Wochen herrschte Totenstille im Freizeitpark in Brühl. Doch hinter den Kulissen wurde fleißig weitergetüftelt und eine neue Show auf die Beine gestellt worden. Wie Sprecherin Christina Herrmann gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ bestätigt, können sich die Besucher auf „jede Menge Action, Tempo und Beats“ freuen.

Einige Fakten zum Phantasialand:

Freizeitpark in Brühl bei Köln mit einer Gesamtfläche (mit Parkplätze und Hotels) von etwa 60 Hektar.

wurde am 30. April 1967 eröffnet, ist damit eines der ältesten Freizeitparks in Europa.

begann als „Märchenpark“ mit Puppenspielen, einem Abenteuerspielplatz und einem Restaurant.

sechs Themenbereiche von Ende März bis Anfang November, im Winter nochmal spezielles Winterprogramm

Zu Saisonbeginn feiert die neue Show im „Silverado Theatre“ ebenfalls Premiere. Doch viel mehr konnte die Lokal-Zeitung der Sprecherin nicht entlocken. Titel sowie weitere Details bleiben ein Geheimnis und die Besucher müssen sich überraschen lassen. Etwas durchgesickert ist wohl schon, dass es sich bei dem neuen Programm um das Thema „Breakdance“ drehen soll.

Im Silverado Theatre feierten schon viele Programme Premiere. Die Show „Jump!“ mit waghalsigen BMX-Manövern und Trampolin-Sprüngen begeistert die Zuschauer schon seit 2012 in der Indoor-Veranstaltungsstätte. Deutlich jünger ist dagegen die Artistik-Show Nobis im Wintergarten sowie das Programm „Rock on Ice“ in der „Arena de Fiesta“.