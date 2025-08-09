Phantasialand schaut in die Röhre – Freizeitpark-Fans sprechen klares Urteil

Das Phantasialand in Brühl bei Köln erfreut sich großer Beliebtheit auch über die Grenzen von NRW hinaus. Doch in Deutschland ist der Freizeitpark nur einer von vielen und damit Familien und Adrenalin-Junkies bei der großen Auswahl eine leichtere Entscheidung treffen können, helfen Bewertungen anderer Besucher.

Jährlich gibt es immer wieder Rankings, in denen Besucher die Freizeitparks nach bestimmten Kategorien und Kriterien bewerten. Nun steht auch das Ergebnis bei den Travellers’ Choice Awards 2025 für die besten Freizeit- und Wasserparks fest und zur großen Überraschung spielt das Phantasialand hier offenbar keine Rolle.

DIESER deutsche Freizeitpark landet ganz oben

Die Travellers’ Choice Awards sind Auszeichnungen der Nutzerplattform Tripadvisor. Sie basieren auf echten Bewertungen und Erfahrungsberichten der Community. Die Vergnügungsparks mit den besten Bewertungen in den Kategorien Reisezielen über Hotels und Restaurants bis hin zu Freizeitaktivitäten werden ausgezeichnet. In diesem Jahr hat es ein deutscher Freizeitpark laut dem Ranking nach ganz oben an die Spitze geschafft: das Heide Park Resort.

Das Heide Park Resort in Soltau liegt im Norden Deutschlands und freut sich 2025 über zahlreiche positive Bewertungen von Besuchern. Eine Frau war mit ihrer vierköpfigen Familie vor Ort und lobte besonders die kurzen Wartezeiten und das freundliche Personal. Ohnehin äußern sich viele Besucher positiv über das Gastronomie-Angebot und die Sauberkeit auf der Anlage.

Phantasialand taucht nicht in Ranking auf

Während sich das Heide Park Resort in Niedersachsen über die Platzierung freuen kann, fällt dagegen auf, dass andere bekannte Freizeitparks aus Deutschland nicht mal in der Top 20 auftauchen. Unter anderem wird der größte dieser Lande vermisst, die Rede ist natürlich vom Europa-Park in Rust. Aber auch der „Beste Freizeitpark Deutschlands“ findet keine Erwähnung. Den renommierten Parkscout-Publikums-Award 2024/2025 erhielt das Phantasialand erst Anfang des Jahres.

Der Vollständigkeit halber hier noch das weitere Podest des Rankings: Auf Platz 2 ist ein ganz besonderer Vergnügungspark in Frankreich gelandet. Anstelle von Achterbahnen geht es hier in vier verschiedenen Dörfern auf eine Zeitreise ins unter anderem alte Rom. Die Rede ist vom Puy du Fou in der Region Vendée. Auf dem dritten Platz ist der Web Adventure Park im englischen York. Dieser bietet sich den Kommentaren zufolge vor allem für Familien und auch bei schlechtem Wetter dank eines Indoor-Spielbereichs an.