Phantasialand kündet neues Highlight an – Besucher völlig aus dem Häuschen

Im Phantasialand erwarten die Besucher nicht nur skurrile Achterbahnen, Shows und Erlebnishotels, auch kulinarisch verspricht der Freizeitpark, die verschiedenen Themenwelten abzudecken. In einem der unzähligen Restaurants gibt es bald ein absolut neues Highlight. Und eins steht fest: Es wird exotisch!

+++ Phantasialand: Beliebte Attraktion geschlossen – Freizeitpark bittet um Verständnis +++

Die Besucher in verschiedenen Welten eintauchen lassen – das hat sich der Freizeitpark zur Aufgabe gemacht. Dabei steht nicht nur der Spaß für die ganze Familie im Vordergrund, auch kulinarisch sollen die Gäste auf ihre Kosten kommen. Das Restaurant „Bantu – The African Lodge“ ist schon lange Bestandteil des Hotels Matamba im Phantasialand und hat nun neben den üblichen afrikanischen Spezialitäten etwas Neues auf der Karte: den Zuri-Table.

Kulinarische Neuheit im Phantasialand

Bei dem „Afrikanischen Seelen-Frühstück,“ wie der Park das Highlight auf seiner Webseite nennt, handelt es sich um einen 3-Gänge-Brunch. Ganz nach dem Motto „Die hohe Kunst des Teilens“, sollen alle Gänge, die auf Sharing Platten serviert werden, gemeinsam durchprobiert werden. Die euro-afrikanische Crossover Küche versucht, den Gästen afrikanische Spezialitäten näher zu bringen. Auch Vegetarier und Veganer kommen auf ihre Kosten: Die Sharing Platten, die eigentlich mit Spezialitäten vom Holzkohlegrill, Joghurt-Bowls und anderen Leckereien serviert werden, können auf Anfrage auch teil-vegan, oder vegan bestellt werden. Bereits seit Anfang der Woche (11. September) können sich Gäste einen Tisch für das neue Erlebnis reservieren. Ab dem 1. Oktober kann der afrikanische 3-Gänge-Brunch dann endlich probiert werden.

Phantasialand: Besucher freuen sich über die Neuerung

Der Freizeitpark hat das Geheimnis um das neue Besucher-Highlight nun auch endlich in den sozialen Netzwerken gelüftet. Die Phantasialand-Fans sind begeistert: „Das sieht toll aus,“ schreibt einer, „Sieht echt lecker aus,“ schreibt ein anderer. Eine weitere Besucherin schreibt: „Wäre ja mal wieder eine Reise wert nach Afrika ins Matamba.“ Der Freizeitpark hat mit dem afrikanischen Brunch wohl genau den Geschmacksnerv seiner Besucher getroffen.

Weitere Themen:

Mit dem neuen kulinarischen Erlebnis unterstreicht das Phantasialand erneut seinen Wunsch, für alle Gäste stets neue Highlights zu schaffen. Es bleibt also spannend, was der Park sich für die Zukunft noch so einfallen lässt.