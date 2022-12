Phantasialand geht drastischen Schritt – SIE müssen jetzt deutlich draufzahlen

Die Wintersaison im Phantasialand hat begonnen. Schon seit dem 19. November erwartet die Besucher beim „Wintertraum“ ein Zusammenspiel aus festlicher Licht-Atmosphäre und großem Fahrspaß. Wer in den Genus der Winterwelt kommen möchte, sollte sich aber früh genug entscheiden.

Denn Kurzentschlossene zahlen jetzt im Phantasialand drauf. Wer erst am Tag seines Besuchs ein Ticket bucht, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen – eine seltene Praxis.

Phantasialand erhebt Extra-Zuschlag für Kurzentschlossene

Den Ticketverkauf hatte das Phantasialand bereits seit längerer Zeit umgestellt. So gibt es keine Tickets mehr an den Tageskassen vor Ort. Stattdessen müssen Besucher ihre Eintrittskarten tagesgebunden online buchen. „Um Ihnen einen angenehmen und erlebnisreichen Besuchstag zu ermöglichen, haben wir für alle Tage die Ticketanzahl begrenzt“, begründet das Phantasialand den Schritt auf seiner Homepage. Ein netter Nebeneffekt für Besucher: Die Wartezeit an der Kasse entfällt.

Zusätzlich versucht das Phantasialand seine Fans dazu zu bringen, ihren Besuch frühzeitiger zu planen. Für Kurzentschlossene bleibt in der Wintersaison nur das „Same-Day-Ticket“ übrig. Und das kostet mehr als der reguläre Ticketpreis.

So viel kostet das „Same Day-Ticket“ im Phantasialand

So betrug der Aufschlag am ersten „Wintertraum“-Wochenende nach Angaben des Onlineportals „Parkerlebnis.de“ satte 8 Euro für Erwachsene. Statt 57 Euro wurden 65 Euro fällig. Am Freitag (2. Dezember) mussten Kurzentschlossene 60 statt den Vorteilspreis von 52 Euro zahlen.

Mit dem „Same-Day-Ticket“ geht das Phantasialand einen außergewöhnlichen Weg. Nach Angaben von „Parkerlebnis.de“ gibt es in anderen Freizeitparks zwar Frühbucher-Rabatts. Ein genereller Aufschlag für Kurzentschlossene hat allerdings Seltenheitswert. Auf Nachfrage von DER WESTEN hat sich das Phantasialand bislang nicht zu den Hintergründen der Maßnahme geäußert.