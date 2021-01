Phantasialand: Freizeitpark wirbt für leckeres Essen – doch Kunden haben nur eine Meinung

Brühl. Wegen der Corona-Pandemie ist der letzte Besuch im Phantasialand bei Köln für viele Fans eine gefühlte Ewigkeit her. Umso größer ist die Vorfreude auf den nächsten Besuch.

Und der wird garantiert hungrig machen. Wie praktisch, dass die Fans des Phantasialands sich vor Ort mit leckeren Köstlichkeiten versorgen können. Genau damit lässt der Vergnügungspark den potentiellen Besuchern jetzt das Wasser im Munde zusammenlaufen – doch die haben nur eine Meinung.

Phantasialand: Bei diesen Leckereien sind sich die Besucher einig

Achtung, das ist nichts für hungrige Gemüter: Burger mit Pommes, Schnitzel mit Zitrone und Kartoffeln, Eis mit Schokosauce oder doch lieber mit Nüssen? Diese Leibspeisen zeigen die Fotos, die das Phantasialand bei Facebook gepostet hat.

Doch wieso quält der Vergnügungspark seine Fans derart mit hungrig machenden Fotos aus den hauseigenen Restaurants, die wegen der Pandemie derzeit geschlossen sein müssen?

Das ist das Phantasialand:

Freizeitpark in Brühl bei Köln mit einer Gesamtfläche (mit Parkplätzen und Hotels) von etwa 60 Hektar

wurde am 30. April 1967 eröffnet, ist damit eines der ältesten Freizeitparks in Europa

begann als „Märchenpark“ mit Puppenspielen, einem Abenteuerspielplatz und einem Restaurant

drittgrößte Besucherzahlen in Deutschland, gehört mit zwei Millionen Besuchern (2018) zu den Top 20 in Europa

sechs Themenbereiche von Ende März bis Anfang November, im Winter nochmal spezielles Winterprogramm

Natürlich um die Vorfreude zu steigern!

Das Phantasialand ist eigentlich eher für seine rasanten Fahrgeschäfte als für seine Restaurants bekannt. Foto: imago images / Ralph Peters

„Wenn du endlich wieder ausgehen kannst, dann aber richtig! Dann machst du eine Geschmacksreise durch exotische Welten voll kreativ-liebevoller Gaumenfreuden“, schreibt das Team zu den Fotos, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.

So reagieren die Fans auf die Gaumenfreuden

So sehen es auch die Fans. Sie können die Rückkehr in ihren Lieblings-Freizeitpark kaum erwarten:

„Es schmeckt bei euch überall phänomenal.“

„Gastronomisch unter den Freizeitparks die Nummer 1, auf jeden Fall. Taverna, Zambesi... [...] Und allein die Tatsache, dass es bei Euch kein Standard-Industrie-Eis gibt, ehrt euch sehr“

„Ich möchte jetzt wieder zu Euch, sofoooort. Ich möchte in die Taverne, während meine pubertierende Horde für kurze Zeit Euer Problem ist.“

„Ihr habt meiner Meinung nach die beste Gastronomie in einem Freizeitpark! Entweder in der Taverne, im Uhrwerk oder ohne Corona im Zambesi! Einfach wahnsinnig lecker.“

Einige von ihnen können die Rückkehr in ihre Lieblingsrestaurants im Lieblings-Freizeitpark kaum abwarten. „Essen zum Abholen und wir wären sofort da“, schreibt ein Fan. Das ist derzeit leider nicht möglich, doch vielleicht muss der Mann gar nicht mehr lange warten.

Denn die Phantasialand-Betreiber hoffen aktuell, am 27. März 2021 die Fahrgeschäfte wieder in Betrieb nehmen zu können – und den Gästen am gleichen Tag wieder alle köstlichen Kreationen servieren zu können. (vh)