Phantasialand startet in die neue Saison – Kunden sind entsetzt! „Junge, Junge“

Endlich ist es soweit. Pünktlich zum Beginn der Osterferien startet das Phantasialand am Samstag (9. April) in die neue Saison.

Im Phantasialand müssen sich Fans auf ein paar Neuerungen gefasst machen – nicht alle davon dürften Jubelstürme auslösen.

Phantasialand startet neue Saison – mit dieser heißen Show

„Ab heute ist es wieder Zeit für grenzenlosen Fahrspaß in atemberaubenden Themenwelten“, heizt das Phantasialand am Samstag seine Fans zum Saisonbeginn ein.

Dabei lockt der Freizeitpark in Brühl in diesem Jahr nicht nur mit Achterbahnen – sondern auch mit einer neuen Show. Bei „Rock on Ice“, wird es heiß, verspricht das Phantasialand.

Preise für Phantasialand schockt Kunden: „Junge, Junge“

Viele Kunden können es kaum mehr abwarten und haben ihren Besuch angesichts der Mega-Wende beim Wetter (hier mehr lesen) schon fest eingeplant.

Doch es gibt auch einen Wehrmutstropfen. Denn wie so oft in den vergangenen Jahren müssen Kunden erneut tiefer in die Tasche greifen, um das Phantasialand zu besuchen. So kostet das Ticket ab 12 Jahren in den Osterferien und an Wochenenden mittlerweile 57 Euro (Kinder zwischen 4 und 11 Jahren und Ältere ab 60 Jahren: 47 Euro) - im vergangenen Jahr waren es noch 54,50 Euro.

Einige Fakten zum Phantasialand:

Freizeitpark in Brühl bei Köln mit einer Gesamtfläche (mit Parkplätze und Hotels) von etwa 60 Hektar

wurde am 30. April 1967 eröffnet, ist damit eines der ältesten Freizeitparks in Europa

begann als „Märchenpark“ mit Puppenspielen, einem Abenteuerspielplatz und einem Restaurant

drittgrößte Besucherzahlen in Deutschland, gehört mit zwei Millionen Besuchern (2018) zu den Top 20 in Europa

sechs Themenbereiche von Ende März bis Anfang November, im Winter nochmal spezielles Winterprogramm

„57 Euro Eintritt ab 12. Junge, Junge wurdet ihr von EA oder der Fifa gekauft?“, schimpft ein Fan auf der Facebook-Seite des Phantasialands.

Immerhin: Außerhalb der Ferien werden nur 45 Euro fällig (Kinder zwischen 4 und 11 Jahren und Ältere ab 60 Jahren: 40 Euro). Tickets müssen weiterhin online gebucht werden und können nicht an der Tageskasse gekauft werden.

Änderungen bei der Maskenpflicht im Phantasialand

Auch die Corona-Regeln haben sich wegen der neuen Schutzverordnung in NRW geändert. So entfällt die 3G-Pflicht auf dem gesamten Gelände des Freizeitparks.

Und auch die Maskenpflicht fällt weitestgehend weg. Nur im Phantasialand-Shuttle-Bus und im Sanitärbereich brauchst du noch eine Maske. (ak)