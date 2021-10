Phantasialand startet Aktion in den Herbstferien – doch nur SIE profitieren davon

Nach dem langen Corona-Lockdown laufen die Freizeitparks immer mehr an. Auch das Phantasialand hat wieder die Tore geöffnet. Für die Herbstferien startet der Vergnügungspark eine Aktion – doch nicht jeder hat etwas davon.

Die Freizeitparks in Deutschland füllen sich langsam wieder, die Warteschlangen werden länger. Damit man nicht zu viel Zeit mit dem Warten verbringt, hat das Phantasialand eine Aktion ins Leben gerufen.

„Beste Bedingungen für einen Phantasialand-Ferientag mit der Familie: Der Baby-Switch ist wieder da! Damit könnt ihr als Eltern getrennt auch die Attraktionen nutzen, für die Ihre Kinder noch zu klein sind – ohne ein zweites Mal anzustehen“, verkündet das Phantasialand auf seiner offiziellen Facebook-Seite.

Das Phantasialand startet in den Herbstferien eine Aktion (Symbolfoto). Foto: IMAGO / teutopress

Damit Erwachsene trotz kleineren Kindern auch auf ihre Kosten kommen, gibt es den sogenannten Baby Switch. Laut „freizeitpark-traveller.de“ tauscht man die Babys nicht mit anderen aus, sondern kann nacheinander als Elternteil auf der gewünschten Attraktion fahren – und das ohne nochmal Anstehen zu müssen!

Phantasialand bietet den Baby Switch an

Das Ganze funktioniert so: Das eine Elternteil stellt sich in die Schlange und wartet. Den Mitarbeitern am Eingang der Attraktion wird Bescheid gesagt, dass der Baby Switch genutzt werden will. Dann gibt es eine Karte für den Partner. Das andere Elternteil kann in dieser Zeit auf die Kinder aufpassen.

--------------------

Das ist das Phantasialand:

Freizeitpark in Brühl bei Köln mit einer Gesamtfläche (mit Parkplätze und Hotels) von etwa 60 Hektar

wurde am 30. April 1967 eröffnet, ist damit eines der ältesten Freizeitparks in Europa

begann als „Märchenpark“ mit Puppenspielen, einem Abenteuerspielplatz und einem Restaurant

drittgrößte Besucherzahlen in Deutschland, gehört mit zwei Millionen Besuchern (2018) zu den Top 20 in Europa

sechs Themenbereiche von Ende März bis Anfang November, im Winter nochmal spezielles Winterprogramm

--------------------

Sobald der Partner mit der Attraktion fertig ist, kann getauscht werden. Dann geht das andere Elternteil durch einen separaten Baby Switch-Eingang und kann direkt einsteigen – ohne Wartezeit! Laut „freizeitpark-traveller.de“ ist dieser Service in allen Freizeitparks in Deutschland kostenlos.

--------------------

---------------------

Na, dann steht Eltern mit kleinen Kindern einem Besuch im Phantasialand doch nix mehr im Wege...

