Phantasialand: Besuchern blutet das Herz – „Schade, dass sie nicht mehr da sind“

Seit sage und schreibe 56 Jahren entführt das Phantasialand in Brühl (NRW) seine Besucher mit zahlreichen Shows und Fahrgeschäften in mehrere kreative Themenwelten. Einst als simpler Märchenwald begonnen, entwickelte es sich zu einem der erfolgreichsten Freizeitparks in Deutschland und Europa.

Doch während einer derart langen Erfolgsgeschichte hat sich im Phantasialand natürlich einiges verändert. Einige Attraktionen sind verschwunden, dafür kamen wiederum neue hinzu. Und einige Abschiede fallen den Stammbesuchern offenbar schwerer als andere.

Phantasialand: Wo sind die Maskottchen?

Jahrelang gehörten sie fest zum Repertoire des Phantasialands: Die Maskottchen. Hund Rufus, Schweinchen Ronnie, Alien „Alex from Galax“ – oder die sechs Drachen Drago, Phenie, Kroka, Quetzal, Schneck und Wang. Für viele Stammgäste absolute Kult-Charaktere. Die einen gehören fest zu diversen Attraktionen, die anderen spazieren mit über das Parkgelände und erfreuen damit große und kleine Besucher. Doch heutzutage gibt es längst nicht mehr alle von ihnen im Park.

„Fand die Maskottchen und die Darsteller immer klasse. Schade, dass sie nicht mehr da sind“, trauert eine Besucherin auf Facebook. Das Portal „NRW-Parks.de“ hatte dort gefragt, ob die Phantasialand-Besucher die Maskottchen im Park vermissen würden. Schließlich sind sie nur noch selten zu sehen – laut dem Portal kann man von den sechs Drachen im Phantasialand aktuell nur noch auf Kroka treffen.

Besucher vermissen Maskottchen

Und die Antworten könnten nicht eindeutiger sein: „Unbedingt. Das war für Kinder einfach viel schöner“ oder „Oh schade, die waren alle so toll“ ist dort mehrfach von wehmütigen Besuchern zu lesen.

Andere Fans machen sogar konstruktive Vorschläge: „Ich würde mir Maskottchen wünschen, die nicht einfach nur da sind, sondern die man auch kennt.“ Was die Userin damit meint? Detailliert ausgearbeitete Charaktere mit eigenen Hintergrundgeschichten. Der Park könnte Bücher, Comics oder Cartoons zu den Maskottchen erstellen – das könnte „durch Kundenbindung und Merchandising auch wieder einiges einbringen“. Na holla, vielleicht sollte das Phantasialand die gute Frau direkt in ihrer Marketing-Abteilung einstellen.