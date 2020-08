Phantasialand: DIESE Frage stellt sich gerade jeder Besucher – die Antwort

Nach den Schließungen wegen des Corona-Lockdowns, versucht nun auch das Phantasialand in Brühl langsam wieder zur Normalität zurückzufinden.

Das Phantasialand in Brühl bei Köln hat seit einigen Wochen wieder geöffnet. Um die Gäste beim Besuch vor einer Infektion zu schützen, hat sich das Phantasialand ein ausgeklügeltes Corona-Sicherheitskonzept ausgedacht.

Doch eine Frage bleibt bei einer Besucherin noch offen.

Phantasialand: Frau will Freizeitpark besuchen

Zu dem Sicherheitskonzept gehört beispielsweise, dass es keine Tageskasse mehr gibt. Tickets müssen also online gekauft werden, um lange Warteschlangen zu vermeiden. Laut Informationen auf der Homepage des Themenparks fallen auch einige Angebote wie das Kinderschminken, die Ballon- und Straßenkünstler sowie die Abenteuertour weg.

Im Park müssen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Foto: Phantasialand

Im Phantasialand muss zudem ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dazu hat eine Besucherin jedoch noch eine genaue Frage, die sie dem Freizeitpark auf Facebook stellt.

-----------------------

Das ist das Phantasialand:

liegt in Brühl bei Köln

wurde im April 1967 eröffnet

ist mit zwei Millionen Besuchern (Stand: 2018) der dritthäufigste besuchte Freizeitpark in Deutschland

hat sechs Themenbereiche auf 28 Hektar Fläche

jüngste Attraktionen: Taron (Hochgeschwindigkeitsachterbahn), Raik (Achterbahn, die vorwärts und rückwärts fährt) beide 2016 eröffnet

aktuell im Bau: F.L.Y., längster Flying Coaster (Stahlachterbahn) der Welt

Die Öffnungszeiten sind von 10 Uhr bis 19 Uhr

Die Tickets kosten für Erwachsene 52,50 Euro und für Kinder 42,50 Euro. Es gibt spezielle Tagesangebote

Es gibt einen Shuttlebus

---------------------------------

„Muss die Maske auch während der Fahrten in Karussells, etc. getragen werden oder nur in den Warteschlangen?“, möchte die Frau wissen. Und das interessiert bestimmt noch andere Besucher.

+++ Phantasialand: Frau nach Geisterbahn-Unfall im Streit mit Freizeitpark – Facebook-Post sorgt für Verwirrung +++

Das sind die Vorgaben

Grundsätzlich müssten die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen, so die Antwort des Freizeitparks. Das tragen einer Maske sei sogar in folgenden Bereichen verpflichtend:

Parkeingänge

geschlossene Räume

Attraktionen

sämtliche Wartebereiche

Sanitäranlagen.

Beim Besuch des Freizeitparks sollten die Gäste also damit rechnen, den Großteil des Tages eine Maske zu tragen.

------------------

-------------------

Alles Infos zu Öffnungszeiten und Ticketreservierung findest du hier. (mia)