„Ich wurde vom Phantasialand hinausbegleitet“ – Besucher erhebt schwere Vorwürfe

In Freizeitparks gilt wie auch in Supermärkten das Hausrecht. Brichst du die Regeln, dann dürfen dich die Mitarbeiter rausschmeißen und dir sogar ein Hausverbot erteilen. Dafür muss man als Besucher allerdings erst einmal etwas anstellen. Da sich die meisten an die Regeln halten und sich benehmen können, passiert das sicher nicht so oft.

Doch gibt es auch ein paar Klauseln im Phantasialand, von denen du sicher noch nichts gehört hast. So ist einem Besucher zuletzt die Mitfahrt bei einer Attraktion verwehrt worden und das aufgrund seiner körperlichen Versehrtheit. Erst nach intensiver Recherche fand er heraus, wo das Problem lag. Und jetzt prangert er den Freizeitpark an.

Phantasialand lässt Besucher nicht mitfahren

„Ich wurde vom Phantasialand hinausbegleitet“, beginnt der Besucher seine Geschichte bei Instagram. Bei ihm handelt es sich tatsächlich um den „VergleichKing“, einem Content Creator mit bürgerlichem Namen Mehmet Sahin. Mit knapp einer halben Million Follower auf Instagram. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tipps und Vergleiche zu ziehen, um seinen Followern beim Treffen von Entscheidungen zu helfen – natürlich immer mit einer Prise Humor.

Auch interessant: Neues Verbot im Phantasialand – Besucher irritiert

Allerdings fehlt dieser beim aktuellen Thema. Denn hierbei geht es um etwas Persönliches. Sahin fehlt nämlich eine Hand, er trägt stattdessen eine Prothese. Und damit durfte er zuletzt im Phantasialand bestimmte Attraktionen nicht nutzen. Der Grund: Weil er sich mit einer Hand nicht ausreichend festhalten könne. Seine Reaktion: Verwunderung und das Gefühl, diskriminiert und ausgeschlossen zu werden. Auch diese Redaktion musste erst einmal nachrecherchieren und fand heraus: Es stimmt.

Phantasialand darf Gäste ausschließen

Der Freizeitpark hat eine umfassende Broschüre zum Thema Gäste mit Einschränkungen zusammengestellt, darunter auch ein Kapitel über Gäste mit fehlenden Gliedmaßen, zu denen auch Sahin gehört. „Aufgrund der allgemeinen Sicherheits- und Nutzungsbestimmungen unserer Attraktionen müssen wir Sie leider von deren Nutzung ausschließen“, heißt es dort. „Ein Ausschluss von der Fahrt aufgrund von Gesundheits- oder Sicherheitsgründen zählt nicht als Diskriminierung“, heißt es nach DIN EN 13814 der Vorschriften für den Betrieb von Fahrgeschäften.

+++ Kult-Attraktion im Phantasialand derzeit geschlossen – Park lässt Besucher noch zappeln! +++

Allerdings können sich Gäste auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz berufen und selbstbestimmt einige Attraktionen nutzen, insofern sie sich vorher über die Risiken informiert haben. Je nach individueller Einschränkung des Besuchers wurden diese unterschiedlich bewertet. Manche Attraktionen sind unbedenklich, andere dürfen nur nach Unterzeichnung einer Nutzungs- und Verzichtsvereinbarung vor Ort im Gästeservice genutzt werden. Andere sind je nach Einschränkung gar nicht zu nutzen.

Phantasialand: Was du bei deinem Besuch beachten musst

Im Falle von Sahin, dem eine Hand fehlt, bestehen massive Beschränkungen. So darf er Action-Attraktionen wie die Wasserbahn Chiapas, die River Quest oder auch Achterbahnen wie Taron und F.L.Y. nicht fahren, dafür aber die Winja’s Fear and Force, Black Mamba oder auch Talocan, weil er mindestens eine Hand hat.

Interessant ist auch, welche Beschränkungen es darüber hinaus zu beachten gilt. Schwangerschaft, Herz-Kreislauferkrankungen, Geh-, Hör- und Sehbehinderungen dürften vielen nicht neu sein, doch auch Höhen- oder Raumangst sowie Angst im Dunkeln gelten als Ausschlusskriterium.

Übrigens: Ähnliche Einschränkungen bestehen auch im Movie Park. Hier ein Tipp aus der Broschüre aus dem Bottroper Freizeitpark: „Unsere Mitarbeiter sind daher angehalten, Sie in diesem Fall nicht fahren zu lassen, wenn für sie die bestehende Einschränkung erkennbar ist. Sprechen Sie die Mitarbeiter bitte im eigenen Interesse hierauf auch aktiv an, statt es ‚einfach zu wagen‘.“ Denn sonst stellt man sich im Zweifelsfall an, wartet Ewigkeiten und darf dann am Ende doch nicht mitfahren.