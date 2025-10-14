Baustellen im Phantasialand! Veranstalter lüften Geheimnis – das ist der Grund

Ob wegen Dauer-Star „Taron“ oder einfach nur, weil der Park ist, wie er ist – das Phantasialand in Brühl gehört seit Jahren zu den beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. Kein Wunder also, dass der Park bereits zahlreiche Auszeichnungen abgestaubt hat. Immerhin sorgen die vielen Achterbahnen und Fressbuden für schreiende (glückliche) Fans – und ordentlich volle Mägen.

Doch nun entdecken viele einige Baustellen im Brühler Freizeitpark – und natürlich witterten einige schon neue Achterbahnen. Gegenüber DER WESTEN lüftet eine Pressesprecherin jetzt das Geheimnis.

Baustellen im Phantasialand: Was ist geplant?

Kein Wunder, dass sich jedes Jahr rund zwei Millionen Menschen auf den Weg ins Phantasialand machen – egal ob mit dem Auto über die A553, der Linie 18 der KVB oder per Bahn. Und wer nach oft langer Anfahrt endlich am Ziel ist, freut sich auf eines: den ultimativen Freizeitpark-Kick. Doch derzeit reiben sich viele Besucher verwundert die Augen. Denn auf dem Parkgelände sind plötzlich Baustellen zu sehen. Jetzt könnten sich sicherlich einige fragen: Was ist da los im Park? Denn wer aktuell durch den Freizeitpark schlendert, entdeckt mehrere Baustellen.

Neue Attraktion im Phantasialand – es gibt sie nirgends sonst auf der Welt

DER WESTEN hat beim Park nachgehakt. Das Phantasialand erklärt: „Das sind die Vorbereitungen für den Wintertraum. Dabei handelt es sich um unsere alljährlichen Vorbereitungen für das Lichtermeer, die Eisfläche, die Genussstände und viele weitere winterliche Dekorationen.“

Wintertraum: Alle Fakten

Heißt: Was aktuell noch nach Baustelle aussieht, wird in wenigen Wochen zur Märchenkulisse. Denn: Am 15. November startet der Wintertraum im Phantasialand – und geht bis zum 25. Januar 2026. Täglich von 11 bis 20 Uhr, nur an Silvester schließt der Park etwas früher – um 18 Uhr. An Heiligabend, dem 1. Weihnachtsfeiertag, Neujahr sowie am 13. und 14. Januar bleibt der Park komplett geschlossen.

Und wie jedes Jahr gilt: Der Wintertraum ist mehr als nur Fahrspaß im Kalten. Glühwein, Knödel, Flammlachs, süßer Crumble – dazu festlich geschmückte Welten, Shows und tausende Lichter. In den sozialen Medien ist die Vorfreude schon riesig. Unter einem YouTube-Video schreibt etwa eine Nutzerin: „Ich habe schon mein Ticket für den Wintertraum 2025/26!“

Doch: Wo viel vorbereitet wird, gibt’s auch Einschränkungen. Einige Shows müssen wegen der Umbaumaßnahmen pausieren. So fallen „Nobis Vol. 2“ am 27. Oktober sowie „Rock on Ice“ und „Battle of the Best“ vom 1. bis 14. November aus.

Trotzdem dürfte für viele klar sein: Der Wintertraum kommt – und bringt jede Menge weihnachtliche Magie mit.



