Kult-Attraktion im Phantasialand derzeit geschlossen – Park lässt Besucher noch zappeln!

Das ist für viele Besucher eine Überraschung – aber nicht im positiven Sinn! Das Phantasialand in Brühl bei Köln ist für Familien, Gruppen und Freunden ein beliebtes Ausflugsziel. Jährlich besuchen mehr als zwei Millionen Besucher den Freizeitpark in NRW.

Neben Phantasialand-Newbies gibt es auch viele, die schon öfter in diesem Themenpark war. Kein Wunder, dass sich da bei dem einen oder anderen schon eine gewisse Tradition eingeschlichen hat – so wie zum Beispiel die erste Fahrt im Park. Für einige ist das die beliebte Geister-Rikscha. Jedoch ist das erstmal nicht möglich …

Phantasialand-Besucher müssen sich gedulden!

Die Geister-Rikscha, die auch noch rund 45 Jahre nach der Eröffnung sich großer Beliebtheit erfreut, ist zurzeit außer Betrieb. Hierzu schreibt der Park auf Nachfrage von DER WESTEN: „Aktuell ist die Geister-Rikscha aufgrund technischer Arbeiten vorübergehend nicht in Betrieb. Wir informieren unsere Gäste hierzu auf unserer Webseite und danken herzlich für das Verständnis.“

Doch wie lang müssen Phantasialand-Besucher auf ihre geliebte Geisterbahn verzichten? Große Hoffnungen, dass die Geister-Rikscha bald wieder öffnet, macht der Freizeitpark vorerst nicht. „Die Arbeiten sind notwendig, um die Attraktion baldmöglichst wieder für unsere Gäste erlebbar zu machen und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Derzeit lässt sich noch nicht genau abschätzen, wann die Geister-Rikscha wieder öffnet“, so ein Sprecher gegenüber DER WESTEN weiter.

Sobald es Neuigkeiten gebe, wolle der Park dies aber auf seiner Webseite kommunizieren. Bis dahin heißt es für die Phantasialand-Besucher erstmal einmal warten und sich mit den vielen anderen Attraktionen einen schönen Tag im Park machen.