Phantasialand überrascht Fans mit froher Botschaft – „Hammer“

Das Phantasialand gehört zu den beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. In der Saison lockt der Park täglich tausenden Besucher an. Dabei ist der Park dafür bekannt, seinen Fans und Besuchern stets Überraschungen und besondere Aktionen zu liefern.

So ist es auch in diesem Fall, der Phantasialand legt weiter nach! Nach etlichen Aktionen über den Sommer richtet sich der Blick nun langsam auf die Weihnachts- und Adventszeit. Phantasialand-Fans aufgepasst!

Phantasialand verkündet Adventsüberraschung

Die Adventszeit ist jedes Jahr aufs Neue etwas besonders – und rückt einmal mehr immer näher. In nur wenigen Wochen kann die erste Kerze schon angezündet werden. In diesem Jahr fällt der erste Advent auf den 30. November. Doch schon jetzt laufen die Planungen des Phantasialands auf Hochtouren.

Wie der Park nun verkündet hat, wird es einen speziellen Adventskalender geben. „In diesem Jahr wird die Adventszeit jetzt drachenstark & himmlisch süß“, erklärte der Park am Montag (22. September) auf Facebook.

„Hol dir 24 Türchen voller Phantasie direkt nach Hause – exklusiv mit unserem Adventskalender. Unsere sechs Drachen begleiten dich Tag für Tag durch die Adventszeit – mit himmlischen Überraschungen aus feinster Lindt Schokolade“, heißt es weiter. In diesem Jahr gibt es für alle Fans also einen tollen Kalender mit leckerer Schokolade.

Fans müssen schnell sein

Für zehn Euro kann man das Stück erwerben. Entweder per Online-Vorbestellung oder im Phantasialand vor Ort. Allerdings gibt es für alle Interessenten des Kalenders auch schlechte Nachrichten: Denn die Stückzahl ist begrenzt. Es gibt nur eine limierte Anzahl an Kalender.

Einmal mehr überrascht der Phantasialand seine Fans mit einer Überraschungsaktion. Und einmal mehr kommt dies bei allen Besuchern und Fans sehr gut an. „Was für eine tolle Idee“, „Hammer“ oder „Schon bestellt“ heißt es in den Kommentaren unter dem Post. Und sicher ist auch: Die nächste Sonderaktion wird wohl schon in Planung sein.