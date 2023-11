Die „Hollywood Tour“ im Phantasialand bleibt für immer verschlossen. Dies steht nach langem Hin und Her fest (DerWesten berichtete) Aber was mit den alten Schätzen aus der Kult-Attraktion passiert, ist eine Geschichte, die Herz und Verstand verwirrt.

Mitten in einem verschlafenen Dorf in Rheinhessen, weit entfernt von Brühl, sind sie aufgetaucht – die Überreste einer legendären Attraktion. Bilder dieses skurrilen Fundes, von einem User auf X (ehemals Twitter) mit dem Namen „@1_InsaneGenius“ am 30. September 2023 veröffentlicht, gehen nun viral und versetzen Phantasialand-Liebhaber in einen wahren Schockzustand. Die genaue Adresse des mysteriösen Lagerorts wird aus Datenschutzgründen nicht verraten.

Phantasialand: Nach Aus von Kult-Attraktion – irre, wo du die Achterbahn-Teile jetzt findest

Warum diese Ikonen aus der Welt des Phantasialands in einem Hinterhof stehen, ist ein Rätsel, das bisher keiner zu lösen vermag. Handelt es sich um einen Sammler, einen leidenschaftlichen Fan, oder sind sie auf mysteriöse Weise dort gelandet? Eine Anfrage bei Phantasialand brachte keine Klarheit.

„Es gibt in solchen Fällen keinen Standard-Vorgang, deswegen wissen wir in den meisten Fällen nicht, wie es mit den Requisiten weitergeht“, sagt eine Sprecherin des Brühler Freizeitparks gegenüber dem „Express“

Was sind das für Schätze? Sie stammen zum Großteil aus der ehrwürdigen „Hollywood Tour“. Bereits im Sommer 2020 geschlossen, wird diese Kult-Attraktion nun endgültig nicht wiedereröffnet. Und das bedeutet, dass all diese Figuren und Requisiten nicht mehr benötigt werden.

Anblick löst Mischung aus Trauer und Empörung aus

Besonders rührend ist der Anblick einer lebensgroßen Alfred Hitchcock-Figur in bemerkenswert gutem Zustand. Diese Puppe des Hollywood-Regisseurs hieß einst die mutigen Fahrgäste an der Einfahrt zur „Hollywood Tour“ willkommen.

Das Boot der „Hollywood Tour“ hat ebenfalls sein Zuhause in diesem ungewöhnlichen Lager gefunden, zusammen mit einer Fülle weiterer Requisiten, darunter einige aus der „Silbermine“, die im Herbst 2013 ihre letzte Fahrt im Phantasialand unternahm.

Für viele, die sich mit dem Phantasialand verbunden fühlen, löst dieser Anblick eine Mischung aus Trauer und Empörung aus. „Es ist wirklich traurig, zu sehen, wie all diese Teile bei Wind und Wetter verkommen“, schreibt ein aufgebrachter Nutzer. Ein anderer kommentiert: „Das ist wirklich herzzerreißend.“

„Ein wahrhaftes Parkmuseum sollte in Erwägung gezogen werden, denn das ist echte Parkgeschichte“, fordert ein weiterer User und trifft damit den Nerv der Phantasialand-Fans, die ihre Erinnerungen an diese ikonischen Attraktionen aus Kindertagen schützen möchten.