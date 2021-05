Am Pfingstsonntag steuerten die Menschen aus NRW ein bestimmtes Ziel an. (Archivbild)

Pfingstsonntag in NRW: Menschen strömen jetzt HIERHIN – „Die Stadt ist voll“

Auch wenn das Wetter am Pfingstsonntag nicht der Hit ist, nutzen Menschen aus NRW das lange Wochenende für Spritztouren. Vor allem ein Ziel steuern die Ausflügler aus NRW an.

Bereits am Freitag und Samstag machten sich die NRW-ler auf den Weg, am Pfingstsonntag zog der Strom nicht ab. Viele wollten die freien Tage auf den Ostfriesischen Inseln an der Nordsee verbringen.

Pfingstsonntag in NRW: Lockerungen erlauben Ausflüge

Pünktlich zum Wochenende öffnete nämlich der Tourismus in Niedersachsen, zu denen die Inseln gehören. Eine Sprecherin der AG Ems sagte, dass sie zusätzliche Schifffahrten auf die Insel Borkum deswegen angeboten hatten.

Menschen aus NRW zog es am Pfingstsonntag zu den ostfriesischen Inseln. Foto: IMAGO / Priller&Maug

Im Fährhafen von Bensersiel bildete sich am Samstag ebenfalls eine lange Warteschlage vor der Überfahrt zur Insel Langeoog. Auch dort gab es zusätzliche Fahrten. Ein ähnliches Bild gab es auch in Harlesiel, wo Pfingsturlauber die Fähre nach Wangerooge nahmen.

Denn dort, wo der Inzidenzwert unter 100 liegt, sind auch Übernachten für Menschen aus NRW nun wieder möglich.

Pfingstsonntag: Cuxhaven beliebt

Auch längere Urlaube in der Heide oder im niedersächsischen Teil des Harzes sind erlaubt. Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen dürfen von Gästen aus ganz Deutschland gebucht werden. Voraussetzung: Negativer Schnelltests oder geimpft oder genesen.

Am Pfingstsonntag sei es auch an der niedersächsischen Küste voll. „Die Stadt ist voll. Die Sonne scheint, es ist blauer Himmel, es sind viele Leute da“, sagt ein Polizeisprecher aus Cuxhaven.

Der Landkreis Cuxhaven hatte am Pfingstsonntag eine Inzidenz von 11,6. Das wollten Menschen aus NRW nutzen (ldi/dpa).