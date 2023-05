Pfingsten in NRW: Stau-Chaos in den Ferien! HIER brauchen Autofahrer besonders starke Nerven

Vorsicht auf den NRW-Autobahnen an Pfingsten! Der ADAC warnt vor massiven Staus am verlängerten Wochenende. Es wird definitiv voll werden – ganz besonders auf den meistbefahrenen Autobahnen.

Auf welchen Strecken und zu welchen Zeiten sich Autofahrer an Pfingsten in NRW besonders in Geduld üben müssen, haben wir im Folgenden zusammengefasst.

Pfingsten in NRW: Am Freitag wird’s eng auf den Autobahnen

Wie jedes Jahr lockt das Pfingstwochenende für einen Kurztrip oder Ausflug nach draußen. Bei der Wettervorhersage ist es kein Wunder, dass es auch 2023 wieder voll werden könnte auf den Autobahnen. Besonders am Freitag, 26. Mai, rechnet der ADAC mit Staus.

Vor allem am Nachmittag zwischen 14.00 und 19.00 Uhr dürften sich die Autos drängen. Dann treffen die Berufspendler auf die Pfingstreisenden. Wenn du nicht in kilometerlangen Staus stecken möchtest, solltest du die Autobahnen dann – wenn möglich – meiden. Wie ein ADAC-Sprecher vermeldet, könnte es sich insgesamt auf mehr als 400 Kilometern stauen.

Diese Strecken sind besonders stauanfällig

Im vergangenen Jahr war der Freitag vor Pfingsten der drittstaureichste Tag in ganz 2022, zeigt die Statistik des Automobilclubs ADAC. Wer aber nicht umhinkommt, an diesem Tag auf die Autobahn aufzufahren, der sollte zumindest erst gegen Abend los, rät dieser. Aber auch dann könntest du Probleme haben, durchzukommen. Gleiches gilt für die anderen Pfingsttage, besonders für den Montagnachmittag, wenn alle wieder zurückreisen wollen.

Vor allem für Fahrer im Bereich Köln und im Ruhrgebiet kommt es knüppeldick. Hier dürfte sich der zusätzliche Verkehr auf die ohnehin schon staugeplagten Autobahnen A1, A2 und A3 weiter negativ auswirken. Stockender Verkehr ist am Kölner Autobahnring auch auf der A4 zu erwarten, ebenso im Ruhrgebiet auf der A40, A42, A43, A46 und A59. Selbst auf den Bundesstraßen kannst du den Ausflüglern wohl kaum ausweichen. (mit dpa)