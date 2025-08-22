Tierfreunde wegen „Pferderennen“ in NRW auf 180: Stadt und Halter beziehen Stellung

Zum zweiten Mal findet in Castrop-Rauxel (NRW) auf der ehemaligen Rennwiese am Samstag, 23. August 2025, ein Pferderennen statt. Bei der Premiere vor zwei Jahren waren bereits rund 15.000 Gäste vor Ort. Der Eintritt für das spektakuläre Event ist kostenlos, doch einige Tierliebhaber gehen auf die Barrikaden und fordern sogar den Boykott des Pferderennens.

Von Tierquälerei ist die Rede, doch die Stadt Castrop-Rauxel wehrt sich gegen die Vorwürfe. Und auch Pferdehalter Andreas Wolter, der selbst vier seiner Tiere in das Rennen schickt, stellt sich gegenüber DER WESTEN der Kritik.

Pferderennen in NRW sorgt für Wirbel

Auf Facebook lädt die Stadt Castrop-Rauxel zu dem Pferderennen am Samstag ein, doch unter dem Beitrag häufen sich besorgte Kommentare. Viele glauben, dass das Wohl der Pferde in Gefahr sein könnte. „Ich schaue mir diese Tierquälerei bestimmt nicht an…Braucht kein Mensch“ oder „Tierquälerei unterstütze ich nicht!“ heißt es vielfach. Eine Frau fordert sogar: „Pferderennen boykottieren!“

Die Stadt Castrop-Rauxel bezieht ebenfalls direkt Stellung zu der Kritik und betont: „Bei allen beteiligten Pferden wird selbstverständlich strengstens darauf geachtet, dass es zu keiner Überlastung aufgrund von Hitze kommt. Wie schon beim vergangenen Pferderennen erhalten die Pferde ausreichend Pausenzeit im Schatten mit ausreichend Flüssigkeit und Nahrung. Bei den gebuchten Stuntpferden handelt es sich um entsprechend trainierte und ausdauernde Tiere. Wir und alle Beteiligten achten auf das Wohl der Tiere.“

Für die Tierrechtsorganisation Peta ist diese Erklärung auf Nachfrage von DER WESTEN jedoch nicht genug. Die Tierschützer bedauern, dass „die Stadt Castrop-Rauxel eine derart tierschutzwidrige Veranstaltung organisiert.“ Und sie werden noch deutlicher: „Pferde sind nicht auf dieser Welt, um Menschen in Shows und Rennen zu bespaßen. Die Rechtfertigung der Stadt ist reine Schönfärberei, die Bedürfnisse der Pferde gehen komplett unter. Wir appellieren an die Menschen in der Region, einen großen Bogen um diese Veranstaltung zu machen. Hoffentlich war es das letzte Event dieser Art in Castrop-Rauxel.“

Stadt und Pferdehalter wehren sich gegen Vorwürfe

Andere Stimmen stellen sich hinter die Veranstalter und teilen ihre Erfahrungsberichte von der Premiere. „Das ist ein sehr schönes Event und die Tiere werden nicht gequält, sondern werden liebevoll gehegt“ und „Das wird bestimmt ein schönes Event, wo keine Tiere gequält werden, da es nur ein Show-Rennen ist.“ So argumentiert auch Thomas Wolter, der vier seiner ausgebildeten Stuntpferde für die Veranstaltung zur Verfügung stellt.

„Es handelt sich um ein sogenanntes Showrennen, das heißt die Pferde galoppieren maximal an einem Stück 150 Meter und wir setzen auch keine Gerten ein. Die Pferde sind den ganzen Tag über in Paddocks auf einer grünen Wiese und die Pferde haben dort nicht mehr oder weniger Belastung als bei einem normalen Ausritt.“

Neben dem Trickreiten, bei denen kleine Kunststücke ähnlich wie beim Voltigieren auf den Rücken der Pferde gezeigt werden, findet unter anderem auch ein „Pferderennen“ statt. Das sei jedoch eher eine Comedy-Veranstaltung, denn hier passen das Gesagte des Moderators und die Realität meist nicht zueinander. Anstatt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu liefern, würden die Tiere die Runden meist eher gemütlich im Schritt oder Trapp nach ihrem Gusto absolvieren.

Und auch die mächtige Kulisse stelle kein Problem dar. „Die Pferde sind die Lautstärke und das Publikum gewohnt – genauso wie die Reiter sind die Tiere Profis. Es gibt Pferde, die finden das toll in der Menge bejubelt zu werden“, betont Andreas Wolter und gesteht, dass nicht jedes Pferd für so eine Show und Lautstärke geeignet sei. Doch darauf achte das Team bei der Auswahl der Tiere genau.