Perseiden in NRW: Hier kannst du das Himmelsphänomen am besten beobachten

Schon seit Mitte Juli sind immer wieder leuchtende Sternschnuppen am Himmelszelt zu erspähen. Die Perseiden kehren auch in diesem Jahr zurück und sind besonderes in der ersten Augusthälfte sichtbar. Und schon jetzt erreichen sie ihr Maximum!

Die Perseiden sind ein Meteorsturm, also eine Häufung von Sternschnuppen, der jährlich auftritt. Jedes Jahr im August trifft die Erde die Bahn des Kometen 109P/Swift-Tuttle und trifft auf die von ihm verstreuten Teilchen. Wenn diese in die Erdatmosphäre eintreten, sehen wir sie als aufblitzende Sternschnuppen.

Die Perseiden sind auch in NRW zu sehen

Die wichtigsten Infos vorab: In diesem Jahr erreichen die Perseiden ihr Maximum zwischen dem 9. und dem 13. August. Die beste Sternschnuppen-Nacht erwartet dich vom 12. auf den 13. August – und zwar zwischen 23 und 4 Uhr. Wer also hofft, Sternschnuppen zu sehen und sich dabei etwas zu wünschen, muss lange wach bleiben.

Nicht nur die späte Uhrzeit könnte der Sternschnuppen-Beobachtung Steine in den Weg legen – auch das Wetter könnte Beobachtern einen Strich durch die Rechnung machen. Denn Wolken könnten die Sicht auf die Perseiden trüben und auch der Mond könnte ein Störfaktor sein. Denn in diesem Jahr erreicht dieser im August seine volle Größe, wodurch das starke Licht viele der schwächeren Meteore überstrahlen könnte. Und auch die Lichter der Städte in NRW erschweren die Sicht auf das Himmelsspektakel.

Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde

Trotz erschwerter Bedingungen ist es allerdings nicht hoffnungslos, die Perseiden am Himmel zu entdecken. Am besten gehst du zu einem möglichst dunklen Ort wie einer Halde oder einem Park und machst es dir mit Liegestuhl oder einer Picknickdecke gemütlich. Bei guten Bedingungen kannst du auch in NRW innerhalb von 20 Minuten die ein oder andere Sternschnuppe sehen. Zwar hast du als Beobachter nicht den ganzen Himmel im Blick, aber pro Stunde können bis zu 100 der leuchtenden Staub- und Gesteinsteilchen durch den Himmel flitzen.

In Deutschland gibt es vier sogenannte „Sternenparks“, wo du einen besonders guten Blick ins All hast: einer ist der Nationalpark Eifel in NRW. Es gibt aber noch andere beliebte Orte zum Sternschnuppen-Beobachten wie etwa der Drachenfels im Siebengebirge oder die Bänke vor der Tomburg in Rheinbach. Und auch der Kemnader See zwischen Witten und Bochum, das Deilbachtal zwischen Hattingen und Essen oder die Elfringhauser Schweiz zwischen Ruhrgebiet und Bergischem Land bieten gute Bedingungen zum Sterne-Gucken.

Das brauchst du zum Perseiden-Sehen

Wer sich nun auf den Weg machen möchte, um die Perseiden zu beobachten, braucht keine bestimmte Ausrüstung oder Utensilien. Am besten legst du dich einfach direkt auf den Boden oder in einen Liegestuhl, weil das ganze In-die-Luft-Gucken mit der Zeit gehörig in den Nacken gehen kann. Außerdem ist Geduld gefragt: Deine Augen brauchen ein paar Minuten, um sich der Dunkelheit anzupassen.

Übrigens: Am besten kannst du die Perseiden erspähen, wenn du Richtung Nordosten blickst. Die Sternschnuppen scheinen nämlich aus dem Sternbild Perseus zu kommen, das bei Sonnenuntergang im Nordosten auftaucht – daher auch ihr Name.