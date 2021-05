PCR-Tests in NRW: So kannst du dich garantiert kostenlos testen lassen

NRW. Einen Corona-Test bekommt man in NRW mittlerweile an fast jeder Ecke. Aber einen kostenfreien PCR-Test in NRW zu bekommen, gestaltet sich als ziemlich schwierig.

Hier erfährst du, wie du einen gratis PCR-Test in NRW bekommst. Foto: imago / xBenediktxBrueggenthiesx.jpg

Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, wie du gratis an solch einen PCR-Test in NRW kommst!

PCR-Test in NRW: Bestimmte Personen haben Anspruch drauf

Bestimmte Personengruppen haben sogar einen Anspruch darauf. Zum Beispiel, wenn sie einen Krankenhausaufenthalt oder eine stationäre Rehamaßnahme vor sich haben.

------------------

Das ist das Corona-Virus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

-------------------

So jedenfalls steht es in der gültigen Testverordnung der Bundesregierung. Und genau so hat es das Bundesgesundheitsministerium auch gegenüber der Verbraucherzentrale jetzt bestätigt.

PCR-Test in NRW: Viele Beschwerden auch aus anderen Bundesländern

Schon oft haben sich Verbraucher aus verschiedenen Bundesländern beschwert, dass sie trotz klarer Rechtslage keinen Arzt gefunden haben, der den PCR-Test mit der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnet.

Dabei ging es oft um Tests, die vor dem Antritt einer stationären Reha oder einer Krankenhausaufnahme verlangt werden – und die die Praxen nur als Selbstzahlerleistung erbringen wollen.

PCR-Test in NRW: Verbraucherzentrale klärt auf

Dass das so nicht geht erklärt Tanja Wolf, Leiterin des Projekts „Faktencheck Gesundheitswerbung“, der Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Symbolfoto Foto: imago / xFotostandxxK.xSchmittx

„Richtig ist zwar, dass nach der Coronavirus-Testverordnung bereits aufgenommene Patienten auf den Antigen-Schnelltest verwiesen werden können, sie erhalten also keinen kostenfreien PCR-Test. Für diejenigen, die den Krankenhausaufenthalt oder Rehamaßnahme noch vor sich haben, gelten aufgrund des Risikos, das Virus von außen in die Einrichtung zu tragen, aber strengere Vorsichtsmaßnahmen.“

PCR-Test in NRW: Hartnäckig bleiben!

Auch das Bundesgesundheitsministerium sagt: Vor einer stationären Reha oder einem Krankenhausaufenthalt sind PCR-Tests eine von der Kassenärztlichen Vereinigung zu erstattende Leistung!

„Wer Anspruch auf einen kostenfreien PCR-Test hat, sollte hartnäckig bleiben“, rät Tanja Wolf. Dazu gehören nicht nur Menschen mit schweren Corona-Symptomen. Auch Menschen ohne Symptome, die engen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten, zählen dazu.

----------------

Weitere Nachrichten zum Corona-Virus:

Corona in NRW: Lauter Knall am Schnelltestzentrum – Staatsschutz ermittelt

Ruhrgebiet: Obdachloser Mann lehnt Impfung ab – sein Motiv ist völlig überraschend

Ruhrgebiet: Corona-Lockerung für Muslime am Zuckerfest? HIER können sie darauf hoffen

-----------------

Das beste Mittel, um sich erst gar nicht mit dem Corona-Virus zu infizieren, ist eine Impfung. Was in einem Impfzentrum in Soest kürzlich geschah, macht jedoch sprachlos! Hier >>> findest du heraus, was da los war. (cf)