Payback: Verbraucherzentrale NRW warnt – DAS kann dich jetzt viel Geld kosten

Beim Punkte sammeln Geld verlieren? Bei Angeboten von Payback und Deutschlandcard sollten Verbraucher genauer auf die Preise achten.

Die Verbraucherzentrale NRW veröffentlichte jetzt eine Stichprobe.

Payback und Deutschlandcard: Verbraucherschutz NRW warnt

Das Punkte sammeln ist bei vielen Einzelhandelsketten nicht wegzudenken. Regelmäßig wird an der Kasse gefragt, ob man eine Payback-Karte dabei hat. Jetzt hat die Verbraucherzentrale NRW eine Stichprobe gemacht und warnt vor zu teuren Angeboten.

Der Knackpunkt ist, dass zwar viele Daten über den Kunden an die Firmen fließen sollen, aber Prozente fließen nur spärlich zurück. Üblicherweise erhalten die Kunden einen Punkt für zwei Euro Einkaufswert. In den Prämienshops werde diese Punkte dann in nur einen Cent zurück verwandelt.

Prämien im Shop zu teuer

Die Kunden brauchten also lange, bis sie einen bestimmten Punktestand erreichen. Zudem seien die Angebote in den Punkteshops, also Produkte, die man mit seinen gesammelten Punkten einlöst, teurer als bei anderen Anbietern, warnt der Verbraucherschutz NRW.

Mehrere Stichproben seien durchgeführt worden, dabei sollen die Tester ohne Mühe jeweils 50 Artikel gefunden haben, die zum Teil deutlich teurer wären als im Handel. Absolut dramatisch wäre der Check bei dem iPhone X gewesen. Das Handy habe einen Wert von 999 Euro. Doch man hätte Händler gefunden, die im Schnitt um 200 Euro günstiger gewesen wären.

Payback will rechtlich gegen Verbraucherzentrale NRW vorgehen

„Ich kann Ihnen bestätigen, dass wir aktuell rechtliche Schritte prüfen", bestätigt Nina Purtscher, Pressesprecherin von Payback, auf Nachfrage von DER WESTEN. „Die Verbraucherzentrale polemisiert leider sehr gerne sowohl in ihrer Sprache, als auch mit unkonkreten oder gar falschen Beispielen gegen uns.“

In der Vergangenheit wäre man schon erfolgreich gegen solche Behauptungen vorgegangen, heißt es. Zu dem Beispiel mit dem iPhone X sagt die Sprecherin: „Einzelne Prämien hingegen können woanders auch mal günstiger angeboten werden, die Preise ändern sich bekanntlich im Internet - manchmal täglich, manchmal sogar mehrmals pro Minute."

Die Verbraucherzentrale empfiehlt vor jeder Einlösung, ob mit oder ohne einer Zuzahlung, die angebotenen Prämien durch mindestens eine Preissuchmaschine laufen zu lassen. Preise vergleichen spart einem nicht nur Punkte, sondern auch echtes Geld.