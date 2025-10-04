Vorverkauf für Parookaville 2026 startet – kurz vorher erreicht Festival-Fans diese Nachricht

Nach dem Parookaville ist vor dem Parookaville – denn am Sonntag (5. Oktober) um 12 Uhr beginnt der Vorverkauf für das Festival im nächsten Jahr. Kurz bevor der Vorverkauf für 2026 startet, wendet sich das Festival in Weeze mit einer wichtigen Ankündigung an alle Fans. Auf dem Parookaville 2026 gibt es nämlich einige neue Optionen für Musikfans, die auf dem Festival campen möchten.

Wer bei dem Festival vom 17. bis 19. Juli 2026 mit dabei sein möchte, sollte sich besser beeilen, denn die Tickets sind oft sehr schnell ausverkauft. Besucher, die auf dem Parookaville 2026 campen möchten, sollten sich jedoch vorab mit den verschiedenen Camping-Optionen auseinandersetzen. Das Festival hat nämlich auf die Kritik der Fans reagiert und einige Veränderungen bei den Campingplätzen angekündigt.

Parookaville 2026: „Friends Village“ mit mehr Optionen

Auf Instagram berichtet der Campsite-Manager des Festivals von einer „Campsite-Revolution“. Die Besucher des Parookaville 2026 haben künftig eine große Auswahl an Optionen für das Camping. Neu dabei sind vor allem Unterkunftsmöglichkeiten, die deutlich mehr Komfort bieten als in den Vorjahren. Wie man es bereits von vergangenen Festivals kennt, gibt es weiterhin das „Base Camp“. Für das Parookaville 2026 wurde dieses jedoch in „Base Village“ umbenannt. Hier ist man mitten im Geschehen und kann das eigene Zelt dort aufschlagen, wo man möchte.

Wer einen reservierten Platz möchte und trotzdem nichts verpassen will, kann einen Platz im „Friends Village“ buchen. Ab sofort gibt es im Friends Village jedoch deutlich mehr Optionen. Besucher können das „Friends Village XL“ buchen, wo ihnen statt 80 qm nun 120 qm zur Verfügung stehen. Im „Friends Village Premium“ haben die Gäste sogar ein eigenes Badezimmer und dazu gibt es noch ein Stretchzelt. Wer keine Lust hat, seine eigene Camping-Ausrüstung mitzubringen, kann einfach einen Spot im „Easy Village“ buchen. Für das Parookaville 2026 stehen in diesem Bereich deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung – es gibt sogar Unterkünfte mit einem richtigen Bett.

Besucher werden von einem Shuttle-Service abgeholt

Musikfans, die es lieber etwas ruhiger mögen, finden Platz im „Relax Village“. Dieser neue Campingplatz auf dem Parookaville 2026 liegt in der Nähe der Parkmöglichkeiten und bietet eine ruhige und entspannte Atmosphäre. Gästen, denen Nachhaltigkeit am Herzen liegt, ist das „Green Village“ zu empfehlen. Dort ist es ebenfalls deutlich ruhiger als im Base Village und zusätzlich stehen Achtsamkeit sowie Müllvermeidung im Vordergrund. Im nächsten Jahr wird das „Green Village“ sogar noch nachhaltiger, denn es wird einen Shuttle-Service geben, der die Besucher vom Bahnhof direkt zur Campsite bringt.

Wer auf das klassische Zelten keine Lust hat, der kann einen Platz im „Caravan Village“ buchen. Dort reist man bequem mit einem Wohnwagen, Wohnmobil, Caravan oder einem anderen Schlafvehikel an und baut sein Camp auf. Auch hier gibt es auf dem Parookaville 2026 eine große Verbesserung, die mehr Komfort bietet. Wer das „Caravan Village Premium“ bucht, hat Platz für zwei Schlafvehikel und erhält sogar einen eigenen Wasseranschluss. Das Festival betont jedoch, dass dieses Angebot stark limitiert ist.

Besucher, die kein Schlafvehikel besitzen und auch nicht mit Camping-Ausrüstung anreisen möchten, können einen Platz im brandneuen „Glamping District“ buchen. Im sogenannten „Deluxe Village“ gibt es „Luxus, Komfort und Ruhe“, wie auf Instagram angekündigt wird. Hier findet man die luxuriösesten Unterkünfte auf dem ganzen Festivalgelände. Man hat die Wahl zwischen verschiedenen Unterkünften und es gibt sogar Chillout- sowie Wellness-Areas. Dafür muss man überhaupt nichts mitbringen. Scherzhaft rät der Camping-Direktor auf Instagram jedoch: „Vergesst bitte nicht euch selbst!“