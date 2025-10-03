Vorverkauf für Parookaville startet – DAS ist diesmal anders

Ein paar Wochen ist es her, dass die diesjährige Ausgabe des Parkookaville-Festivals am Flughafen Weeze ein fulminantes Ende fand. Und auch wenn es sich noch wie eine Ewigkeit bis dahin anfühlt: Der nächste Termin steht bereits!

Vom 17. bis 19. Juli 2026 darf in Weeze wieder zu heißen Beats abgetanzt werden, was das Zeug hält. Anfang Oktober starten bereits der Vorverkauf. Doch eine Sache ist in nächstem Jahr anders beim Parookaville 2026.

Parookaville-Besucher werden es beim Campen bemerken

Am 5. Oktober geht’s los: Um 12 Uhr geht der reguläre Ticket-Sale für Parookaville 2026 an den Start. Zur nunmehr elften Ausgabe erwartet die rund 50.000 Camper die ein oder andere Überraschung. Die Veranstalter haben die Campsite aufgeräumt, die Kapazitäten erweitert und auch neue Kategorien vorgestellt.

Die drei Campsites auf dem 800.000 Quadratmeter großen Gelände haben nun die Namen Camping District, Glamping District und Caravan District. Was vorher Base Camp, Green Camp und Co. hieß, wird nun in Base Village, Green Village und so weiter umbenannt. Zusätzlich zum Friends Village (statt Friendship Camp) und Easy Village kommt nun auch das Relax Village hinzu.

Neues Relax Village beim Parookaville

Das Base ist das klassische Camp, das Green schreibt sich besonders Müllvermeidung und eine strikte Nachtruhe auf die Fahne, das Friends Village bietet größeren Freundesgruppen platz und beim Easy Village wartet ein bereits aufgestelltes Zelt auf dich. Das neue Relax Village besticht mit kurzen Wegen zum Parkplatz und einem separaten Check-In. Gecampt wird auf einem abgetrennten Bereich auf dem Base Village. Diese neue Camping-Kategorie bietet damit ebenfalls mehr Komfort als das klassische Camp.

Auch beim Glamping- und Caravan-Camping gibt es kleine Änderungen. Das nunmehr Glamping District heißende Areal (ehemals Glamping Resort) vereint die bisher getrennten Comfort- und Deluxe-Bereiche und es gibt noch mehr Unterkünfte vor Ort. Aus dem Caravan-Empire wird der Caravan District, der um eine Premium-Version für größere Gruppen erweitert wird.

Parookaville-Veranstalter: „Noch wilderes Camping-Erlebnis“

Bernd Dicks, Co-Gründer und -Geschäftsführer des größten Electronic Music Festival Deutschlands, freut sich, den Besuchern somit noch mehr Auswahlmöglichkeiten zu bieten. „Seit der Gründung von PAROOKAVILLE haben wir sehr erfolgreich daraufgesetzt, das Festival auch nach den Wünschen und Rückmeldungen unserer Citizens weiterzuentwickeln. Deshalb haben wir mit dem gesamten Team hart daran gearbeitet, genau hier noch mehr Auswahl und Komfort zu bieten. Mit den neu zugeschnittenen Districts und Villages werden wir ein noch freundschaftlicheres, komfortableres, grüneres und wilderes Camping-Erlebnis feiern!“

PS: Noch ein Highlight wartet ab dem 3. Oktober um 12 Uhr auf dich: Dann erscheint der Aftermovie zum zur Jubiläumsedition Parookaville 2025 auf YouTube. Der Trailer ist bereits online.