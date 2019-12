Parookaville 2020: Diese Acts stehen schon fest

Weeze. Die Elektro-Fans können kaum den Sommer erwarten, denn am 16. Juli 2020 startet das Parookaville-Festival am Flughafen Weeze (NRW). Am Dienstagvormittag gab der Veranstalter endlich das Line Up bekannt.

Auf die Headliner kannst du dich beim Parookaville 2020 ganz besonders freuen. Sie gehören zu den Superstars der DJ-Szene.

Parookaville 2020: Headliner versprechen Elektro-Fest

Einer ist für die Parookaville-Fans ein alter Bekannter. Armin van Buuren ist bereits zum vierten Mal auf dem Festival in NRW dabei.

Ganz neu mit von der Partie ist das Duo Dimitri Vegas und Like Mike. Die zwei Brüder aus Belgien wurden sowohl 2015 als auch 2019 vom Szene-Magazin „DJ-Mag“ zu den besten DJs der Welt gekürt.

Diese DJs und DJanes spielen auf der Mainstage und der Cloud Stage

Außerdem sind die folgenden DJs und DJanes mit von der Partie:

Coscmic Gate

Lari Luke

Lost Identity

Markus Schulz

Neelix

Rezz

Salvatore Ganacci

Yves V

Weitere Acts will der Veranstalter im Laufe der nächsten Monate bekannt geben. Insgesamt sollen 300 nationale und internationale Künstler auf verschiedenen Bühnen den Gästen einheizen.

Dimitri Vegas und Like Mike legen auf dem Parookaville auf. Auf diesem Bild spielen sie gerade im italienischen Monza. Foto: imago images / Motorsport Images

Ansturm auf die Parookaville 2020-Tickets

Die letzten fünf Ausgaben von Parookaville waren restlos ausverkauft, und auch in diesem Jahr gab es einen großen Ansturm auf die Karten.

Zum Vorverkaufsstart wurden auch in diesem Jahr über 80 Prozent der Tickets innerhalb weniger Stunden verkauft – obwohl zu diesem Zeitpunkt noch kein einziger Act bekannt war.

Wenn du Lust hast, dabei zu sein, sicher dir schnell ein Ticket für das Parookaville 2020. Noch kannst du Karten ab 95 Euro zu haben. (vh)