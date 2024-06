Parken im Ruhrgebiet ohne Parkschein? Mit diesem Trick geht’s super easy

Parken im Ruhrgebiet kann manchmal frustrierend sein. Wenn es schnell gehen muss und man kein Kleingeld dabei hat, dann kann es schon mal vorkommen, dass man in heiklen Situation ohne Parkzettel in der Parklücke steht. Wer nicht rechtzeitig zurückkommt, riskiert einen Strafzettel.

Damit so etwas nicht mehr passiert, gibt es jetzt einen einfachen Trick, wie man ganz unkompliziert zahlen kann. Ohne Bargeld.

Parken im Ruhrgebiet wird auch in Essen angeboten

Der Trick ist so simple wie genial. In der Stadt Essen ist es bereits seit dem 19. Januar für Autofahrer möglich, ihre Parkgebühren auch mit dem Smartphone per App, SMS oder Anruf zu zahlen. Möglich ist das durch eine Kooperation der Stadt Essen mit Smartparking – eine Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung.

+++ Flughafen Düsseldorf: Pilot landet – plötzlich spielen sich irre Szenen ab +++

Technisch möglich ist das durch eine kontaktlose Zahlung über NFC (Near-Field-Communication), Debit- oder Kreditkarte sowie mit dem Smartphone oder Smartwatch im Rahmen von Mobile Payment.

So funktioniert das Handyparken im Ruhrgebiet

Das Handyparken per App ist über die Anbieter „EasyPark“, „moBiLET“, „Yellowbrick/flowbird.“, „paybyphone“, „Parkster“ und „PARCO“ verfügbar. Mitarbeiter vom Ordnungsamt können dann über das Kennzeichen kontrollieren, ob ein Auto ein digitales Ticket hat oder eben nicht. Dazu reicht der Abgleich mit dem zentralen Online-System.

Aber ist das Handyparken auch in anderen Städten im Ruhrgebiet möglich? Auf Nachfrage von DER WESTEN antwortete Marcel Voß von der Bochumer Wirtschaftsentwicklung: „Ja, die Möglichkeiten App-basiert Parkgebühren zu bezahlen, gibt es hier bei uns in Bochum. Und zwar bereits seit 2020 – somit sind wir hier in Bochum einer der Vorreiter beim Thema Smart Parken.“

Mehr News:

„Mit dem Anbieter Easypark lassen sich die Bezahlvorgänge sowohl oberirdisch an den Parkautomaten, als auch in unseren Parkhäusern ganz einfach bargeldlos erledigen. Darüber hinaus hat die Bochum Wirtschaftsentwicklung in all ihren Parkhäusern und an den Parkautomaten im öffentlichen Straßenverkehr Bezahlvorgänge digitalisiert“, ergänzt Voß.