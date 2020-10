Outlet Roermond: Bürgermeister bitten Deutsche zuhause zu bleiben – Outlet lockt trotzdem mit diesem Angebot

In Deutschland herrscht vielerorts Maskenpflicht, um andere zu schützen. Doch die mehrfach verwendbaren Baumwollmasken müssen zum eigenen Schutz regelmäßig gereinigt werden. Wir zeigen wie.

Roermond. Einkaufen im Outlet Roermond hat am Tag der Deutschen Einheit große Tradition für Menschen aus NRW. Das gleiche gilt für Supermärkte in Venlo, Nijmwegen und Co..

Doch wegen der aktuellen Corona-Lage haben mehrere holländische Bürgermeister die Deutschen gebeten nicht in ihr Nachbarland zu reisen. (Mehr dazu erfährst du hier >>>). Das Outlet Roermond hofft hingegen offenbar auf zahlreiche Besucher. Doch die bleiben am Samstag bislang aus.

Outlet Roermond lockt mit Spar-Angebot – doch es hat einen Haken

Anders ist das Spar-Angebot nicht zu verstehen, mit dem das Outlet Roermond auf seiner Facebook-Seite wirbt.

So lockt das Shopping-Paradies nahe der deutschen Grenze aktuell mit einem 10-Prozent-Vorteil für verschiedene Shops. Allerdings gilt das Angebot nicht zur Einkaufs-Rush-Hour, sondern nur für Frühaufsteher und späte Rabattjäger.

In diesen Shops gilt das Spar-Angebot im Outlet Roermond

Das Angebot zu den Randzeiten dürfte immerhin den möglichen Besucheransturm den Tag über verteilen.

Nicht alle Marken beteiligen sich an der Aktion. Mit dabei sind:

Nike (Montag-Freitag 10-11 Uhr)

(Polo) Ralph Lauren (Montag bis Sonntag: 9-10 Uhr, am Wochenende auch 19 bis 21 Uhr)

The Society Shop (Montag bis Freitag 10 bis 11 Uhr, am Wochenende: 9 bis 10 Uhr, sowie 20 bis 21 Uhr)

+++ Duisburg: Arbeiter finden Leiche im Rhein – Polizei steht vor einem Rätsel +++

Dazu sei erwähnt, dass sich der Bürgermeister von Roermond bislang nicht der Corona-Botschaft seiner Kollegen angeschlossen hat. Bislang haben lediglich die Bürgermeister von Venlo, Enschede, Dinxperlo und Winterswijk an die Deutschen appelliert.

Roermond: Ansturm bleibt aus

Der befürchtete Ansturm deutscher Einkaufstouristen auf niederländische Grenzstädte ist allerdings bis Samstagmittag ausgeblieben. „Bisher ist es ruhig“, sagte ein Sprecher der Stadt Roermond. Es gebe keine Staus, Warteschlangen oder Menschenansammlungen. Zwar sei es nicht so, dass überhaupt keine Deutschen gekommen seien, aber eben nicht in großer Zahl.

