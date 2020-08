Outlet Roermond: Neue Regel! DARAUF musst du jetzt beim Shoppen achten

Wer ab sofort im Outlet Roermond an der deutsch-niederländischen Grenze einkaufen will, muss eine neu eingeführte Regelung beachten.

Umstellung für die Kunden im Outlet Roermond!

Wer ab sofort im Outlet Roermond an der deutsch-niederländischen Grenze einkaufen will, muss eine neu eingeführte Regelung beachten. Aufgrund der Corona-Pandemie herrscht nun auch hier eine Verpflichtung zum Tragen einer Schutzmaske.

Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s! Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s!

Oulet Roermond: Beliebtes Einkaufszentrum führt Maskenpflicht ein

Alle Besucher ab 13 Jahren müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, teilten die Betreiber am Mittwoch mit. In den Niederlanden steigt die Zahl der Neu-Infektionen seit einigen Wochen schnell an.

+++ NRW: DIESE Sache könnte laut Feuerwehr Menschenleben kosten – fast jeder hat es schon mal gemacht +++

-----------------------------------------

Das ist das Designer Outlet Roermond:

ein Factory-Outlet-Center in Roermond (NL), sechs Kilometer hinter der Grenze zu Deutschland

wurde am 21. November 2001 eröffnet

rund 200 Ladengeschäfte auf rund 46.700 Quadratmetern Verkaufsfläche

ist das größte Factory-Outlet-Center in Nordeuropa

bietet Mode, Accessoires, Kosmetik, Sportartikel, Haushaltswaren und Heimtextilien an

-----------------------------------------

Masken werden nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ANP bis zum 19. August gratis verteilt. Zwei Geschäfte in dem Outlet-Zentrum direkt an der deutsch-holländischen Grenze waren in der vergangenen Woche geschlossen worden, nachdem bei Mitarbeitern Corona-Infektionen festgestellt worden waren.

-------------------------------------

Mehr News aus NRW:

------------------------------------

In den Niederlanden gilt nur im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht. Auch Rotterdam und Amsterdam verpflichten in einigen besonders belebten Straßen wie etwa dem Rotlichtviertel zum Tragen von Schutzmasken. (at, mit dpa)