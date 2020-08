Outlet Roermond: Corona-Infektionen verdoppeln sich – jetzt droht...

Im Outletcenter Roermond in Holland könnte es bald drastische Maßnahmen geben.

Eine der beliebtesten Urlaubsregionen der Deutschen, Holland und die ganze Niederlande, steht derzeit steigenden Corona-Neuinfektionen gegenüber. Und das hat Konsequenzen, unter anderem auch für das Outlet-Center in Roermond.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat nun vor einem zweiten Lockdown gewarnt, viele Touristen und auch Einheimische in Holland und den Niederlanden würden sich verantwortungslos verhalten.

Holland denkt jetzt für Outletcenter Roermond über weitere Maßnahmen nach

Darum wurden nun die Auflagen für Cafés und Restaurants verschärft.

Für das Ouletcenter in Roermond denkt die niederländische Regierung nun über eine Maskenpflicht nach.

In Roermond gehört Desinfektionsmittel zu jedem Geschäft. Foto: imago images / Hollandse Hoogte

Zwei Läden mussten dort bereits wieder geschlossen werden, sechs Mitarbeiter aus drei Läden seien mit dem Coronavirus infiziert. Bei einer Maskenpflicht in Roermond ginge es vor allem darum, dass so wegen des oft mangelnden Abstandes eine gewisse Sicherheit gewährleistet werden könnte.

Das ist Holland:

Holland ist ein Teil der Niederlande

lange war es eine Grafschaft, 1840 wurde es auf die Provinzen Noord-Holland und Zuid Holland verteilt

Holland wird oft pars pro toto für das Land Niederlande verwendet

Doppelt so viele Neuninfektionen wie in der Woche zuvor

Fast 2600 Neuinfektionen hatte es in der vergangenen Woche laut der Deutschen Presse-Agentur gegeben, doppelt so viele wie in der Woche davor. Viele der Infizierten seien junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren.

Und genau an die appelliert der Ministerpräsident nun auch. Denn besonders sie würden sich teilweise sehr verantwortungslos verhalten und einen zweiten Lockdown mit ihrem Benehmen quasi "erzwingen". (fb/dpa)