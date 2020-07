Outlet Center Roermond: Mega-Stau auf A52 nach Holland, weil eine Tafel DAS anzeigt

Der längste Stau am Sonntag in NRW bildete sich auf der A52 in Richtung Roermond.

Roermond. Was haben uns die Holländer an einem Sonntag voraus? Sie haben Outlet-Stores wie in Roermond, dort können Kunden sieben Tage die Woche shoppen gehen. Also auch sonntags.

Wen ruft das auf den Plan? Deutsche, die den Sonntag ebenfalls nutzen wollen und im Designer Outlet Roermond auf Schnäppchenjagd sind. Doch am Sonntag schauten viele Autofahren, die auf der A52 in Richtung holländische Grenze unterwegs waren, erstmal in die Röhre.

Designer Outlet Roermond in Zahlen:

im November 2001 eröffnet

ca. 200 Geschäfte auf einer Fläche von 46.700 qm

nicht nur Mode und Accessoires, sondern auch Kosmetik, Sportartikel, Haushaltswaren, Heimtextilien sowie Restaurants und Cafés

größte Outlet-Zentrum Nordeuropas

Outlet Roermond: Kunden stauen sich bereits auf der A52 jenseits der Grenze

Am Sonntag war der Andrang dermaßen groß, dass sich die Auto auf der Autobahn bis nach Deutschland stauten. Wie der WDR berichtet, knubbelten sich auf sechs Kilometer die Fahrzeuge. Immerhin der längste Stau in NRW gegen 15 Uhr.

Ein Leser hatte auch eine Erklärung dafür, warum der Rückstau solche Formen annehmen konnte. „Ein Hörer mailt uns gerade, dass auf den elektronischen Tafeln vor Roermond steht, dass die maximale Anzahl an Besuchern im Outlet-Center erreicht sei. Deswegen geht da wohl gerade nichts mehr“, berichtet der WDR über seinen Twitter-Account.

Outlet warnt davor: An diesen Tagen ist viel los

Die Outlet-Betreiber warnen davor, dass der Besuch im Outlet gut geplant sein sollte.

„Um Ihre Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten, kontrollieren wir die Anzahl der Besucher des Designer Outlet Roermond“, heißt es auf der Internetseite. Dort zeigt eine Zeittafel an, wann ein hoher Besucher-Andrang erwartet wird und somit ein Einlass-Stopp drohen könnte. Besonders viel ist an Sams- und Sonntagen zwischen 12 und 17 Uhr los. Erst ab Abend, gegen 20 Uhr, entspannt sich die Situation. Allerdings schließt das Outlet Center um 21 Uhr.

Eine mögliche Alternative den Stress mit dem Auto zu umgehen: Mit der Bahn zum Bahnhof Roermond und die restlichen Meter zu Fuß zum Outlet zurücklegen. (mb)