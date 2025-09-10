Open-Air-Park-Hammer in Düsseldorf! System of a Down eröffnet – selbst die Vorband hat es in sich

Was für ein Brett! Nach langen Querelen soll 2026 endlich der Open-Air-Park in Düsseldorf eröffnet werden. Nachdem das für dieses Jahr geplante AC/DC-Konzert in die Merkur-Spiel-Arena verlegt worden war, sind am Mittwoch (10. September) die Bands für die Premiere des Open-Air-Parks 2026 bestätigt worden.

Dabei handelt es sich um System of a Down. Die gefeierte Alternative-Metal-Band aus den Staaten wird dabei allerdings nicht alleine auf der Bühne stehen. Als Support mit dabei sind keine Geringeren als Queens of the Stoneage. Die US-Band um Kult-Sänger Josh Homme ist in der Rockszene selbst eine mehr als feste Größe, war oft genug Headliner großer Festivals. Abgerundet wird das Programm am 10. Juli 2026 durch Acid Bath. Die in diesem Jahr wieder vereinte Metal-Band wird als Vorband auftreten.

System of a Down im Open-Air-Park Düsseldorf – Warten hat ein Ende!

Was für ein Wahnsinn! Seit 2017 hat sich System of a Down nicht mehr in Deutschland blicken lassen. Neun Jahre später ist es endlich soweit. Die 1994 gegründete US-Band, die 2001 ihr legendäres Album „Toxicity“ herausgebracht hatte, kehrt endlich wieder zurück und legt dabei unter anderem einen Stopp in Düsseldorf ein.

Neben der Show in Düsseldorf hat System of a Down auf ihrer für nächstes Jahr angekündigten Europa-Tour bislang nur ein weiteres Konzert in Deutschland angekündigt. Und zwar am 8. Juli im Olympiastadion in Berlin.

Alle Tour-Daten von System of a Down 2026:

29. Juni 2026: Stockholm (Strawberry Arena)

2. Juli 2026: Paris (Stade de France)

6. Juli 2026: Mailand (Ippodormo La Maura)

8. Juli 2026: Berlin (Olympiastadion)

10. Juli 2026: Düsseldorf (Open-Air-Park)

13. Juli 2026: London (Tottenham Hotspur Stadion)

18. Juli 2026: Warschau (PGE Narodowy)

Vorverkauf startet bald

Der offizielle Vorverkauf für das Mega-Event im Open-Air-Park Düsseldorf startet am Dienstag (16. September, 12 Uhr) über „Ticketmaster„.

Mehr Infos in Kürze.