ÖPNV-Streik in NRW: Zwei Tage Chaos – doch diese Busse fahren trotzdem

Neue Woche, neuer Streik in NRW. Kaum war die Arbeitsniederlegung an den Flughäfen in NRW (20. Februar) gelaufen, verkündete Verdi für Ende Februar die nächste bundesweite Aktion. Erneut trifft es dabei Pendler, die auf den ÖPNV in NRW angewiesen sind.

Gleich an zwei Tagen hintereinander sollen Busse und Bahnen im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland stillstehen (alle Details hier >>>). Doch nicht nur Pendler blicken mit Sorge auf den zweitägigen Streik. Auch Schalke-Fans gucken in die Röhre (mehr dazu hier >>>). Für Notfälle gibt es jedoch auch einen Hoffnungsschimmer.

ÖPNV-Streik in NRW: Diese Busse fahren trotzdem

Die Liste der Nahverkehrsunternehmen, die am ÖPNV-Streik in NRW teilnehmen, ist lang:

Duisburger Verkehrsgesellschaft Aktiengesellschaft (Duisburg)

Rheinbahn AG (Düsseldorf)

WSW mobil GmbH (Wuppertal)

Stadtwerke Solingen GmbH (Solingen)

Stadtwerke Remscheid GmbH (Remscheid)

Bahnen der Stadt Monheim GmbH (Monheim)

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH (Lüdenscheid)

Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (Ennepetal)

Hagener Straßenbahn Aktiengesellschaft (Hagen)

Kölner Verkehrs-Betriebe Aktiengesellschaft (Köln)

Stadtwerke Bonn GmbH (SWB) – Bonn

Stadtwerke Bonn Dienstleistungs-GmbH (SWBD) – Bonn

Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH (SWBV) – Bonn

wupsi GmbH (Leverkusen)

WestVerkehr GmbH (Geilenkirchen)

Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH (BTG) – Düren

Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG (Moers)

SWK Mobil GmbH (Krefeld)

NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH (Mönchengladbach)

NEW mobil und aktiv Viersen GmbH (Viersen)

Dortmunder Stadtwerke Aktiengesellschaft (Dortmund)

Vestische Straßenbahnen GmbH (Herten)

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft (Bochum)

Ruhrbahn GmbH (Essen)

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH (Oberhausen)

Straßenbahn Herne – Castrop-Rauxel GmbH (Herne)

Stadtwerke Hamm GmbH (Hamm)

Verkehrsbetrieb Hamm GmbH (Hamm)

Stadtwerke Gütersloh GmbH (Gütersloh)

Stadtwerke Münster GmbH (Münster)

REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (Kerpen)

moBiel GmbH (Bielefeld)

Wie schon bei den vergangenen Streiks gibt es jedoch Ausnahmen. So teilte die DSW21 mit, dass die H-Bahn sowie die Flughafen-Sonderlinien Airport-Express, AirportShuttle und 490 in Dortmund fahren werden. „Diese drei Linien werden grundsätzlich über den Dortmunder Airport koordiniert und fahren eigenständig und autark zum übrigen DSW21-Linienbetrieb.“

Hier gilt ein Notfall-Fahrplan

Doch manche Verkehrsgesellschaften in NRW versuchen das Schlimmste abzufedern. So haben etwa die Duisburger Verkehrsbetriebe (DVG) und die Essener Ruhrbahn einen Notfallfahrplan angekündigt. „Um eine Basismobilität zu gewährleisten, fahren die NachtExpress-Linien in der Zeit von 5.30 Uhr bis 23.30 Uhr im Stundentakt ihren jeweiligen Linienweg nach einem Streikfahrplan“, kündigte die Ruhrbahn für Essen und Mülheim an.

Auch in Duisburg sollen die Nachtexpressbusse ganztägig einmal stündlich fahren. Die Abfahrtszeiten der einzelnen Linien erfährst du über die Aushangfahrpläne an den Haltestellen und über die Apps der jeweiligen Verkehrsbetriebe.