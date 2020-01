Oberhausen: Opel-Fahrer prallt gegen Mauer – dann macht die Polizei diese Entdeckung

Die Polizei ist nach dem Unfall schnell angerückt. Doch was die Beamten dann vorfanden, ist wirklich unter aller Kanone gewesen. (Symbolfoto)

Oberhausen. Unverantwortlich und schlicht asozial...

Am Sonntagmorgen kam es in Oberhausen gegen 4.30 Uhr zu einem schweren Unfall: Ein Opel-Fahrer (34) war Richtung Innenstadt unterwegs, kam an einer Bahnüberführung links von der Straße ab, krachte gegen eine Brückemauer.

Oberhausen: Wollte Opel-Fahrer von Unfallstelle fliehen?

Als die Polizei dann eingetroffen war, war der Unfall-Wagen etwa 90 Meter von der Stelle entfernt, an der der Zusammenstoß erfolgt ist. War der Fahrer danach weitergefahren? Das ist jetzt Ermittlungsgegenstand. Doch es wurde noch schlimmer, denn: Der Beifahrer (30) wurde durch den Crash schwer verletzt, musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Mann nahm Drogen, trank Alkohol und setzte sich ans Steuer

Der nächste Hammer: Der Unfall-Fahrer hatte der Polizei gegenüber zugegen, sowohl Alkohol als auch Drogen eingenommen zu haben. Um dann einen Unfall zu bauen und sogar noch von der Unfallstelle zu fliehen? Und das mit einem schwer verletzten Beifahrer?

Dass der 34-Jährige keinen Führerschein hatte und der Opel nicht für den Verkehr zugelassen war, kommt noch obendrauf. Der Pkw wurde sichergestellt, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 5.000 Euro. (mg)