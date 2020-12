Ex-Obdachloser aus Düsseldorf: „Das war mein schönstes Weihnachtserlebnis auf Platte“

Düsseldorf. „Mein größtes Problem ist das Bier.“ Gleich mit dem ersten Satz wird klar: Diese Stadtführung („Straßenleben“) in Düsseldorf wird alles andere als gewöhnlich.

Markus Mahkorn (47) und Veronika Wiegele (48) geben einen Einblick, was es heißt obdachlos in einer Stadt wie Düsseldorf zu sein. Nach vielen ernsten Momenten sollte eine Weihnachtsgeschichte am Ende versöhnlich stimmen.

Markus Mahkorn (47) lebte lange als Obdachloser auf der Straße in Düsseldorf. Foto: Matthias Biesel / DER WESTEN

Ex-Obdachloser aus Düsseldorf: Lieber Platte als „Hartz 4“

Allein die Biographie der beiden Protagonisten zeigt, wie unterschiedlich die Wege in die Obdachlosigkeit sein können. Bei Mahkorn war es der wiederholte Jobverlust. Irgendwann konnte er seine Rechnungen nicht mehr bezahlen.

Veronika Wiegele (47) lebte jahrelang als Junkie auf der Straße in Düsseldorf. Foto: Matthias Biesel / DER WESTEN

Arbeitslosengeld beantragen? Für den gelernten Bürokaufmann keine Option. Da wählte er lieber den Weg auf die Straße, schlug sich mit Pfandsammeln durch. Viereinhalb Jahre ging das so. Bis die Gesundheit nicht mehr mitmachte. Mit Hilfe von „fiftyfifty“ hat er den Absprung geschafft.

Das ist fiftyfifty

Non-Profit-Organisation aus Düsseldorf

Bekannt durch gleichnamige Straßenzeitschrift

Hilft Obdachlosen mit zahlreichen Projekten (mehr dazu hier >>>)

Vermittelt z.B. Wohnraum und bietet Sozialberatungen

finanziert durch Spenden

Bittere Momente und echte Freundschaft

Doch es sind auch Momente, die zusammenschweißen. Wahre Freundschaft habe er erst auf Platte kennengelernt, sagte der ehemalige Obdachlose. Doch nicht nur unter seinen Mitstreitern habe Solidarität geherrscht.

„Mein schönstes Weihnachtserlebnis auf Platte“

So erinnert sich Markus Mahkorn an einen Weihnachtsabend. Damals näherte sich ein Anwohner dem gemeinsamen Schlafplatz mit seinen Freunden. Der Düsseldorfer kam ohne Umschweife zum Punkt. „Es ist Weihnachten. Was trinkt ihr lieber: Bier oder Wein?“, habe er gefragt.

Natürlich wusste er, dass alle Beteiligten ein Alkoholproblem haben. An diesem Tag habe er aber offenbar Fünfe gerade sein lassen wollen. Ein Gespräch auf Augenhöhe sei das gewesen, erinnert sich der Ex-Obdachlose. „Das war mein schönstes Weihnachtserlebnis auf Platte.“

Corona verhindert Obdachlosen-Führung in Düsseldorf

Die Worte stammen aus dem Winter 2019. Im Gegensatz zur diesjährigen Vorweihnachtszeit konnten (Ex-)Obdachlose Interessierte hinter die Kulissen des „Straßenlebens“ in Düsseldorf führen. Eine Initiative der Kultureinrichtung „zakk“ aus Düsseldorf und „fiftyfifty“.

Die Corona-Pandemie macht der Aktion derzeit einen Strich durch die Rechnung. Sobald die Zahlen sinken, stehen die Straßenführer wieder in den Startlöchern.