Obdachlose in Düsseldorf: Stadt räumt Lager – doch IHR Schicksal gibt Rätsel auf

Obdachlose in Düsseldorf: Die Platte auf dem Areal hinter dem Amtsgericht wurde am Montag geräumt.

Düsseldorf. Jahrelang lebten auf dem Areal hinter dem Amtsgericht in Düsseldorf mehrere Obdachlose, vorwiegend aus Rumänien – unter menschenunwürdigen Zuständen.

Kein Wasser, kein Strom, keine Müllentsorgung, die Menschen hausen in Zelten oder Baracken. Am Montag wurde die Platte am Amtsgericht in Düsseldorf nun nach jahrelangen Diskussionen geräumt. Für einige Obdachlose gibt es nun alternative Unterkünfte, während man über das Schicksal einiger anderer nur Vermutungen aufstellen kann.

Obdachlose in Düsseldorf: Stadt räumt Platte am Bahndamm

In den vergangenen zwei Jahren habe die Stadt häufiger eine Räumung des Areals angekündigt, wie Julia von Lindern, Diplom-Sozialpädagogin im Verein „fiftyfifty“, im Gespräch mit DER WESTEN mitteilt. Doch bisher scheiterte das Vorhaben an den fehlenden Alternativunterkünften für die Obdachlosen. Geschlechtlich getrennte Notschlafstellen seien keine passenden Lösungen für Familien oder Lebenspartner, so von Lindern.

Über eine Räumung der Platte am Bahndamm wurde schon seit Jahren diskutiert. Foto: Facebook: fiftyfifty

Bei der Räumung am Montag habe man aber eine andere Erfahrung gemacht. Nachdem in der vergangenen Woche bereits acht Personen in städtische Unterkünfte umgezogen sind, folgten am Montag rund 25 weitere. Diese Unterkünfte bieten laut der Stadt Düsseldorf „unter anderem Sanitäreinrichtungen, beheizte Zimmer und Küchen, sodass der Winter dort gut überstanden werden kann.“

+++ Flughafen Düsseldorf: Frau nach Corona-Test schockiert – „Das grenzt ja schon an Körperverletzung“ +++

Von Lindern zeigt sich begeistert: „Da hat man wieder gesehen: Wenn wir Lösungen finden, die im Sinne der Leute sind, dann kann das absolut funktionieren und das ist dann auch eine gute Lösung für alle Beteiligten.“ Eine Räumung ohne neue Alternative für die Obdachlosen wäre ein Skandal gewesen, so die Pädagogin.

Komplett reibungslos verlief die Aktion am Montagmorgen jedoch nicht. Ein Aufgebot von Polizei, Ordnungsamt sowie Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn, das mit Hunden vor Ort auftauchte, sorgte laut von Lindern für eine „zum Teil sehr bedrohliche Situation, die wir eigentlich vermeiden wollten“.

Viel mehr Obdachlose als erwartet

Doch ein Aspekt überraschte sowohl die Stadt Düsseldorf als auch die Helfer von „fiftyfifty“: Die Zahl der Obdachlosen auf dem Areal. Insgesamt rund 60 Menschen trafen die Beteiligten zwischen Werdener Straße und Ronsdorfer Straße an. Deutlich mehr als bisher bekannt – und auch deutlich mehr Personen, als die, die nun in städtische Unterkünfte umgezogen sind. Was geschieht nun mit ihnen?

+++ NRW: Polizei eilt mit erhobenen Waffen zu Überfall – doch dann stellt sich etwas ganz anderes heraus +++

Nun, das weiß so genau keiner. Julia von Lindern erzählt diesbezüglich von rund 20 Personen aus einem der „Dörfer“ auf dem unübersichtlichen, überwucherten Areal, zu denen man bisher noch nie Kontakt hatte. Diese hätten sich sehr erschrocken darüber gezeigt, dass sie fort mussten, und seien mit drei Bussen weggebracht worden. Wohin? Darüber gibt es nur Vermutungen.

Kehrten einige Menschen nach Rumänien zurück?

Miriam Koch, Leiterin des Amts für Migration und Integration der Stadt Düsseldorf, teilte auf Anfrage von DER WESTEN mit, dass die besagten Personen diese Busse selbstständig organisiert hätten. Aber über das Fahrtziel könne auch auch sie nur Spekulationen aufstellen. Am Wahrscheinlichsten sei eine Rückkehr nach Rumänien, vermutet Koch. „Wir hatten schon zuvor vorher Hinweise von Anwohnern, dass da häufiger Autos abends Kontakt zu den Obdachlosen aufgenommen hätten.“

Nicht alle Obdachlosen konnten in städtischen Unterkünften untergebracht werden. Foto: Facebook: fiftyfifty

---------------

Weitere News aus NRW:

Mercedes-Fahrer flüchtet mit 120 km/h vor Polizei – dann kommt DAS heraus

Hund in Köln: Mann will Vierbeiner einschläfern lassen – unglaublich, was der Tierarzt dann herausfindet

Aldi in NRW: Kundin sauer, weil Mitarbeiter nichts tun: „Ich bin entsetzt!“

---------------

Sozialpädagogin Julia von Lindern vermutet Ähnliches, betont dabei aber gleichzeitig: „Auch für diese Menschen hätte die Stadt eine Lösung gefunden, wenn sie gewollt hätte.“

Das soll nun mit dem Areal geschehen

Die meisten Behausungen seien bereits am Montag zerstört worden, „damit keiner mehr nachzieht“, so von Lindern. „Die Stadt will das so nicht mehr dulden, aber ich habe keine Ahnung, wie die das sichern wollen.“

+++ NRW: Auf Rückreise nach Deutschland – 22-jähriger Islamist an Londoner Flughafen festgenommen +++

Auf Anfrage teilte uns die Stadt Düsseldorf mit, dass auf dem städtischen Teil des Brachgeländes die Ortsumgehung Flingern geplant sei. Das restliche Areal steht im Bestiz des Landes und eines privaten Investors. (at)