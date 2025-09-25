OB-Stichwahl in Köln schon entschieden? Plötzlich kippt die Stimmung

Am Sonntag (28. September) entscheidet sich, wer Kölns nächster Oberbürgermeister wird: SPD-Kandidat Torsten Burmester oder Grünen-Kandidatin Berivan Aymaz. Die Zeichen stehen gut für Burmester, denn CDU und FDP stellen sich klar hinter ihn.

CDU-Kandidat Markus Greitemann lobt dessen „Lebenslauf und politische Erfahrung“ und hält ihn für „geeignet“. Auch FDP-Politiker Volker Görzel nennt Burmesters „schnelle Einarbeitung“ überzeugend.

Burmester erhält zudem Unterstützung von Pfarrer Hans Mörtter. Dieser sieht in ihm einen „feinen und bescheidenen“ Politiker mit Tempo und Teamplay. Mit zentralen Themen wie Klima, Schule und Wohnen liege Burmester nah an seinen Positionen, so Mörtter. Damit schafft er breite Allianzen für Kölns Politikwechsel.

Köln: Grünen-Kandidatin kämpft um Anschluss

Für Berivan Aymaz hingegen bleibt die Unterstützung überschaubar. Die Wählergruppe Gut & Klima-Freunde und Volt-Kandidat Lars Wolfram stehen hinter ihr. Auch die Linke könnte sie unterstützen, entscheidet aber erst in Kürze. Dennoch fehlen klare Wahlempfehlungen einflussreicher Parteien, was ihre Chancen erschweren dürfte. Aymaz gilt als starke Stimme für ein klimagerechtes Köln, berichtet der „Express„.

Mehr News:

Andere Akteure bleiben neutral. Die Kölner Stadtgesellschaft gibt keine Empfehlung ab, Einzelkandidat Ali Güclü hält sich bedeckt, und Satire-Kandidat Dr. Mark Benecke bleibt unberechenbar. Mit der deutlichen Positionierung von CDU und FDP zugunsten des SPD-Manns scheinen Aymaz’ Chancen allerdings zu schwinden. Köln blickt gespannt auf die entscheidende Stichwahl.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.