Nils (21) in NRW fast zu Tod geprügelt – hohe Belohnung ausgesetzt

In Köln ist eine Clubnacht auf brutalste Weise eskaliert. Eine Mutter aus Rheinland-Pfalz fürchtet seitdem um das Leben ihres Sohnes Nils (21) (mehr dazu hier >>>).

Zeugen berichteten, wie vier Männer junge Männer in der Nacht zu Samstag (11. Oktober) in der NRW-Metropole über den 21-Jährigen herfielen. Nach mehreren Faustschlägen und Tritten erlitt er lebensgefährliche Kopfverletzungen. Nun wird in NRW nicht nur fieberhaft nach den Tätern gesucht. Angehörige haben jetzt auch eine hohe Belohnung ausgesetzt.

Belohnung nach brutaler Tat in NRW

Ganze 7.000 Euro gibt es für sachdienliche Hinweise, die direkt zur Ergreifung der Täter führen. Doch wer darauf hofft, den Rechtsweg zu beschreiten, wird enttäuscht. Die Belohnung ist ausschließlich privat organisiert.

Die brutale Tat ereignete sich laut Polizei Köln auf der Roonstraße, in der Nähe einer Diskothek. Nach ersten Ermittlungen soll der 21-Jährige gegen 3 Uhr den Club verlassen haben. Kurz darauf eskalierte ein Streit mit den vier Unbekannten. Diese attackierten ihn vor einem Imbiss gnadenlos. Den Ermittlern fehlt bisher eine heiße Spur.

Täterbeschreibung aus Zeugenaussagen in NRW

Eine erste Fahndung der Behörden verlief erfolglos. Jetzt hofft die Polizei mit Unterstützung anderer Instanzen in NRW auf neue Hinweise. Nach Zeugenaussagen war einer der Täter etwa 1,80 Meter groß, um die 20 Jahre alt und trug ein weißes Shirt sowie eine helle Hose. Zum Tatzeitpunkt hatte er kurzes blondes Haar.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll die Polizei direkt kontaktieren. Dafür hat das Kriminalkommissariat Köln mehrere Kontaktmöglichkeiten eingerichtet. Telefonisch erreichst du die Ermittler unter 0221 229-0. Alternativ kannst du per Mail deine Angaben an poststelle.koeln@polizei.nrw.de schicken.