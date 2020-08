NRW: Zwei Flugzeuge stürzen am Wochenende ab – Pilot stirbt, Mädchen schwer verletzt

Am Wochenende kam es in NRW zu zwei Unglücken mit Ultraleichtflugzeugen. (Symbolbild)

Porta Westfalica. Dramatische Szenen in (NRW). Am Wochenende kam es zu zwei Unglücken mit Ultraleichtflugzeugen.

In Stemwede ist dabei am Samstag ein Passagier verletzt worden, in Porta Westfalica (NRW) hat sich der Pilot am Sonntag tödliche Verletzungen zugezogen.

NRW: Mann stirbt bei Flugzeugunglück

Seine Maschine ist nach Angaben eines Sprechers der Polizeibehörde Minden-Lübbecke ausgebrannt.

Erst einen Tag zuvor kamen zwei Insassen bei dem weiteren Unfall mit einem Ultraleichtflugzeug in Stemwede, ebefalls im Kreis Minden-Lübbecke in NRW, zum Glück glimpflich davon.

So kam es zu dem Unglück bei Stemwede

Der 51-jährige Pilot hatte seine Maschine nach einem plötzlichen Leistungsabfall des Motors am Abend noch auf einer Wiese notlanden können. Das Flugzeug erlitt dabei einen Totalschaden.

Der Pilot führte bei Stemwede (NRW) eine Notlandung durch. Foto: Polizei Minden-Lübbecke

Die 15-jährige Tochter des Piloten verletzte sich bei dem Unglück leicht am Bein und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die schnelle Reaktion des Piloten hatte möglicherweise Schlimmeres verhindert. (vh/mit dpa)