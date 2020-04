NRW: Zug rast in Auto an Bahnübergang – drei Tote

Dingden. Schreckliches Unglück am Freitag in NRW. An einem unbeschrankten Bahnübergang in der Ortschaft Dingden am Niederrhein ist ein Auto von einem Zug erfasst worden.

Nach Angaben eines Polizeisprechers ist das Auto nach der Kollision 50 Meter weit mitgeschleift worden. Drei Insassen des Autos ließen bei dem Unfall ihr Leben, wie die Feuerwehr Hamminkeln am Nachmittag mitteilte. (ak mit dpa)

Wir berichten weiter.