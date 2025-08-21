Tiger-Babys in NRW-Zoo geboren – Blick ins Gehege sorgt für Gänsehaut

Vor zwei Wochen ist es passiert: Im Grünen Zoo Wuppertal gab es bei den Sibirischen Tigern Nachwuchs. Gleich zwei Junge erblickten das Licht der Welt. Noch sind sie so klein und putzig, aber später mal werden sie groß und gefährlich und müssen in andere Zoos umziehen, um dort möglicherweise selber für den Fortbestand ihrer Rasse zu kämpfen.

Doch daran ist momentan noch gar nicht zu denken. Zu putzig finden die Besucher des NRW-Zoos die zwei kleinen Tigerbabys.

NRW-Zoo teilt Bilder von Tiger-Jungen

„Neues vom Tigernachwuchs“, gibt der Wuppertaler Tierpark nun ein kleines Update auf Facebook. „Unsere beiden Sibirischen Tigerjungtiere sind jetzt zwei Wochen alt und entwickeln sich prächtig“, freut sich der Zoo. „Mittlerweile haben sie ihre Augen geöffnet und beginnen, neugierig ihre Umgebung zu erkunden.“

Die beiden sind schon in ihrer Krabbelphase und entdecken jeden Winkel ihrer Wurfhöhle. Noch befinden sie sich mit ihrer Mutter „Tullia“ im hinteren Bereich der Anlage und sind für Besucher nicht zu sehen. Diese können die zwei aber über einen Monitor in der Tigeranlage live beobachten. Aber das Foto auf Facebook tut’s offensichtlich auch.

Besucher können es kaum erwarten

Unter dem Beitrag haben sich nämlich bereits etliche Kommentare von entzückten Nutzern gesammelt. Über 1.300 Likes und 60 Kommentare (Stand 10. August) – offenbar sind viele Nutzer an dem Wohlbefinden der kleinen Tiger interessiert. Doch natürlich überzeugt zunächst ihr niedliches Äußeres. Davon kriegt so mancher Nutzer einen „Zuckerschock“.

„Goldig“, „zuckersüß“, „zauberhaft“ – schon jetzt haben die Tiger-Babys eine große Fangemeinde. „Ich schmelz‘ dahin“, schreibt eine Nutzerin. „Kreisch!! Wie süß sind die denn!!??“, stimmt die nächste in den Fan-Gesang mit ein. Viele können es kaum erwarten, die beiden zusammen mit ihrer Mutter auf dem Gelände zu sehen und zu besuchen und hoffen, dass die Aufzucht ein voller Erfolg wird.

Das wäre zu wünschen. Schließlich hatte Mutter Tullia im Juli bereits eines ihrer Kinder gefressen, da es zu schwach zu Überleben war. Nun sind nur noch zwei übrig (>>hier mehr dazu).