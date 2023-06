Zoo in NRW stellt neues Maskottchen vor – Besucher geschockt

Das hatte sich dieser Zoo aus NRW wohl deutlich anders vorgestellt.

Stolz präsentierte der Tierpark Hamm zuletzt sein neues Maskottchen. „Die Katze ist aus dem Sack – oder besser gesagt: Der Katta ist aus der Kiste“, schrieb der NRW-Zoo auf seiner Facebook-Seite und veröffentlichte ein Foto des Maskottchen. Dabei schlüpfte ein Mitarbeiter in ein Kostüm, das einem Katta nachempfunden wurde.

NRW: Zoo-Besucher wegen Maskottchen irritiert

Eigentlich wollte der Tierpark mit seinem neuen Maskottchen vor allem den kleinen Besuchern eine Freude bereiten. Doch die Facebook-Nutzer sind sich schnell einig: Dieser Schuss ging womöglich nach hinten los. Unter dem Facebook-Post sammelten sich umgehend dutzende Kommentare. Der Tenor: Das Maskottchen wirkt ganz schön gruselig.

„Habe es gerade meinen Töchtern gezeigt (3 und 5 Jahre)“, schrieb ein Besucher des NRW-Zoos: „Beide haben sich vor Schreck die Augen zugehalten. Ich glaube, es braucht keiner weiteren Worte.“

NRW: Zoo-Maskottchen zu gruselig?

Ein anderer Fan des Tierpark Hamm meinte: „Ich glaube, dieses Maskottchen erschreckt die Kinder.“ Und wieder der nächste fand: „Da bekommen die Kinder doch Angst.“

Zugegeben: Auf dem Foto ist das Maskottchen nun wahrlich nicht allzu glücklich getroffen. Dass der große Katta aus einer dunklen Box hervorschaut, sorgt für eine düstere Stimmung. Auch wenn es sicher deutlich überzogen ist, dass mehrere Fans des NRW-Zoos in den Kommentaren eine Parallele zu Stephen King’s Horror-Clown-Klassiker „Es“ ziehen.

NRW-Zoo rückt Maskottchen in anderes Licht

Ein paar Tage später veröffentlichte der Tierpark Hamm ein weiteres Foto des neuen Maskottchen. Und siehe da: Dort präsentiert der Katta sich in einem ganz anderes Licht – im wahrsten Wortsinne. Denn auf diesem Foto steht das Maskottchen mitten in der Sonne und füttert Alpacas. Dabei wirkt das Kostüm bereits viel freundlicher.

Und so gibt es auch einige Besucher, die an dem neuen Maskottchen des Zoos aus NRW Gefallen finden. „Ich finde ihn klasse. Das ist mal was anderes“, teilte eine Besucherin mit. „Oh, wie süß“, meinte die nächste. Und wieder ein anderer Besucher schrieb: „Cooler Kumpel!“