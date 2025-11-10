Besucher müssen genau hingucken – neue Tierart im NRW-Zoo

Tierfreunde aufgepasst: Im NRW-Zoo gibt es tierischen Zuwachs! Wer genau hinschaut, entdeckt seit Kurzem einen echten Exoten – und der ist nicht nur schön anzusehen, sondern hat auch ein besonderes Talent.

Im Otter-Haus des Zoos ist jetzt eine Gruppe Mosaikfadenfische eingezogen. Die hübschen, schillernden Fische teilen sich das Aquarium mit Evers-Reisfischen, Sulawesi-Inlandsgarnelen und Amano-Garnelen. Damit wächst der künstlich geschaffene Lebensraum „Reisfeld“ um eine weitere Art. Und das passt perfekt, denn: Der Mosaikfadenfisch lebt auch in seiner Heimat Südostasien gern zwischen Reispflanzen.

Neue Tierart im NRW-Zoo lässt Staunen

Sein Geheimnis: Der Fisch kann nicht nur im Wasser atmen, sondern auch an der Luft! Möglich macht das ein sogenanntes Labyrinthorgan, das ihm Sauerstoff direkt aus der Luft verschafft. So überlebt er sogar in Tümpeln und fast ausgetrockneten Pfützen. Ein echter Überlebenskünstler also.

Doch was für ihn ein Vorteil ist, wird ihm leider oft zum Verhängnis. Durch seine besondere Atmung bleibt der Mosaikfadenfisch auch außerhalb des Wassers lange lebendig – und gilt in Südostasien als beliebter Speisefisch. Dort wird er in großen Mengen gezüchtet und auf Märkten verkauft.

Im NRW-Zoo hat der Mosaikfadenfisch natürlich ein deutlich schöneres Leben. Besucher können ihn jetzt aus nächster Nähe bewundern, zwischen Reisfeldern, Wasserpflanzen und seinen neuen Nachbarn – den Zwergottern.

In einem Facebook-Beitrag schreibt der Zoo: „Gerne stellen wir Euch den Mosaikfadenfisch zeitnah als ‚Tier der Woche‘ etwas ausführlicher vor. (…) Die Tiere wurden uns von Aquado-Zoo aus Dortmund gesponsert – vielen Dank dafür!“ Wer also bald durch das Otter-Haus schlendert, sollte die Augen offen halten.