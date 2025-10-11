NRW-Zoo reagiert auf Druck von Besuchern – jetzt muss es schnell gehen

Lange haben es sich die Besucher gewünscht, und endlich ist es so weit – der Zoo in NRW hat reagiert und führt die brandneue Familien-Tageskarte ein. Besucher sollten sich jedoch besser beeilen, denn die Familien-Tageskarte im Allwetterzoo Münster ist vorerst nur für eine kurze Zeit verfügbar.

Schon in der Vergangenheit haben sich Besucher des Zoos in Münster ein besonderes Angebot für Familien gewünscht. Regulär kostet der Eintritt in den NRW-Zoo für Erwachsene 27,90 Euro an der Tageskasse und für Kinder 17,90 Euro. Nur für regelmäßige Zoo-Besucher gab es ein Angebot in Form einer Jahreskarte. Diese kostet 109 Euro für Erwachsene und 69 Euro für Kinder.

Zoo in NRW stellt zwei neue Tickets vor

Jedoch lohnt sich eine Jahreskarte nur, wenn man auch regelmäßig den Zoo in NRW besucht. Vergünstigte Tageskarten für Familien gab es bisher noch nicht – doch das ändert sich jetzt. Der Allwetterzoo führt die Familien-Tageskarte ein, durch die für Familien der Besuch im Zoo deutlich günstiger wird.

Der Zoo in NRW stellt auf den sozialen Medien die zwei neuen Familientickets vor. Für 39 Euro wird ein kleines Familienticket angeboten, das für einen Erwachsenen und ein Kind zwischen 3 und 14 Jahren gilt. Das große Familienticket kostet 59 Euro und erlaubt den Eintritt von zwei Erwachsenen und einem Kind. Der Eintritt für jedes weitere Kind kostet mit diesem Ticket zusätzliche 12,50 Euro, statt wie regulär 17,90 Euro.

Familien-Tagesticket ist drei Jahre gültig

Nicht nur können Familien durch die neuen Familientickets Geld sparen – es gibt auch noch einige Vorteile, wie der NRW-Zoo in den sozialen Medien betont. So ist das Ticket unter anderem nicht personengebunden. Wenn die Eltern plötzlich doch keine Zeit haben, können ohne großen Aufwand die Großeltern oder Freunde einspringen.

Das Ticket ist ab sofort an der Tageskasse des NRW-Zoos und auch im Onlineshop verfügbar. Das Familienticket muss auch nicht sofort eingelöst werden, sondern ist nach dem Kauf ganze drei Jahre gültig – Familien können dadurch ihren Ausflug flexibel und spontan planen.

Aber aufgepasst! Denn die Familien-Tagestickets sind vorerst nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Bis zum Ende der Herbstferien, also dem 26. Oktober, haben die Besucher noch Zeit, von diesem Angebot zu profitieren. Nach diesem Datum möchte der NRW-Zoo Bilanz ziehen, um darüber zu entscheiden, ob man die Tickets „in Zukunft auch dauerhaft anbieten“ kann.

