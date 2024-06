NRW-Zoo öffnet nach Ladenschluss – doch nicht alle dürfen rein

In diesem NRW-Zoo treiben sich schon bald nicht nur Tiere der unterschiedlichsten Kontinente herum, sondern auch einige Besucher dürfen noch nach Ladenschluss die Gänge zwischen den einzelnen Gehegen unsicher machen. Doch aufgepasst! Nicht für jeden sind die Türen des Zoos zur späten Stunde noch geöffnet.

Ob Elefanten, Regenwaldbewohner, Erdmännchen oder Affen – im Kölner Zoo gibt es für Groß und Klein die unterschiedlichsten Tiere zu bestaunen. Während die Kinder sich tagsüber zwischen den Tieren auf dem Spielplatz tummeln, können die Erwachsenen an den Tier-Infotafeln ihr Allgemeinwissen auffrischen. Doch was spielt sich eigentlich nach Ladenschluss zwischen den Gehegen der Tiere ab?

Normalerweise scheint es ruhig zu sein, doch an diesem Tag wird einigen wenigen noch zur späten Abendstunde der Zutritt gewährt.

NRW-Zoo sorgt für Liebes-Glück

„Du bist Single und warst lange nicht mehr im Zoo? Dann ist unser

Single Abend am 21. Juni 2024 genau das Richtige für Dich“, heißt es in einem Beitrag vom „Radio NRW“ im Netz. Ein Abend in Zoo soll einsame Singles zusammenbringen? Ja, richtig gehört, denn von 18:30 bis 22:30 Uhr können Partnerlose ab 18 Jahre im NRW-Zoo zueinanderfinden.

Nach einer kurzen Begrüßung können die Zoo-Besucher sich beim Speed-Dating, ausgewählten Kennenlern-Spots und gemütlicher Musik näher kennenlernen. Wem auf Anhieb kein Gesprächsthema einfällt, der kann sich ganz einfach über eins der 10.000 Tiere unterhalten, die im Kölner Zoo beim Single-Abend natürlich live dabei sind. Sind Dating-Apps damit Schnee von gestern und Menschen kommen sich wieder in der realen Welt näher? Fest steht: Der romantische Zoo-Abend scheint bei den Singles gut anzukommen.

„Was für eine schöne Idee. Mal ne andere Form, jemanden Netten kennenzulernen“, heißt es in der Kommentarspalte unter dem Beitrag vom „Radio NRW“, das Tickets für den Single-Abend verlost. „Ich würde meine Mutter zu euch schicken, da ich denke, dass im Internet nur Irre rumlaufen“, witzelt ein anderer.

Wie viele Paare sich am Ende des Abends im NRW-Zoo zwischen all den Tieren tatsächlich lieben lernen, bleibt abzuwarten.