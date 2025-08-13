Wilde Szenen in NRW-Zoo-Gehege – Besucherin kann es kaum glauben

Zoos sind echte Glücksmomente für Tierfans in NRW! Hier kannst du putzige Tiere ganz nah erleben und richtig staunen. Ob kuschelige Erdmännchen oder freche Affen – hier wird’s nie langweilig.

Auch im Zoo in Münster geht es nun turbulent zu – besonders bei den Sibirischen Tigern. Die vier Kätzchen tun jetzt etwas, was eigentlich für sie mehr als ungewöhnlich ist …

Zoo in NRW: Tiger springen plötzlich ins Wasser

Ein Ball rollt ins Wasser – eigentlich könnte man denken, dass das Spielzeug im Tigergehege einsam und allein schwimmt. Schließlich sind Katzen ja bekanntlich nicht die größten Fans von Wasser. Doch im Zoo in NRW -genauer gesagt in Münster sieht das ganz anders aus!

Die jungen sibirischen Tiger Anya, Hubertus, Friedrich und Ambassador springen nämlich munter und fröhlich ins kühle Nass. Und dabei spielen sie nicht nur mit dem Ball, sondern tauchen sich auch gegenseitig unter und haben einfach richtig viel Spaß.

Tiger-Fans sind Feuer und Flamme: „Wie schön“

Der Grund? Nicht nur das heiße Wetter lädt zu einer erfrischenden Abkühlung ein, sondern auch der Weltkatzentag – den feiern die vier Tiger mit einer spritzigen Pool-Party. Die Pfleger berichten: „Mit kräftigen Sprüngen, spielerischem Ringen und nassen Pfoten zeigen sie, wie wild und verspielt Großkatzen sein können.“

Und das freut nicht nur die gestreiften Riesen, sondern auch die vielen Katzenfans auf Instagram! So schreibt eine Userin ganz begeistert: „Wie ausgelassen sie spielen, einfach schön anzusehen.“ Auch ein anderer meint: „Sie sind so schnell groß geworden. Immer wieder schön sie zu sehen.“

